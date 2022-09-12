Как советский разведчик стал ликвидатором немецких палачей

«Победитель» Николай Кузнецов, судя по книгам его биографов, был универсален и максимально изобретателен в плане создания и реализации военных операций.

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Знаток немецкого

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Критики официального жизнеописания разведчика Николая Кузнецова, ссылаясь на мифотворчество его биографии, много спорят о вариантах познания будущим «экстрапартизаном» немецкого языка. Судя по опубликованной в книге «Это было под Ровно» версии командира партизанского отряда «Победители» Дмитрия Медведева, Кузнецов на момент прихода в отряд владел немецким идеально. Никто из биографов Кузнецова не может толком пояснить, как этот уральский паренек так быстро и хорошо изучил немецкий язык. Есть даже версия, что будущего легендарного советского разведчика немецкому учила фрейлина жены последнего русского царя.

Но все эти догадки по сути домыслы, поскольку не имеют документального подтверждения. Правда лишь в том, что Николай Кузнецов немецкий язык действительно знал, и владел им очень хорошо.

Никанор и Николай

Официальный биограф Николая Кузнецова, полковник КГБ СССР Теодор Гладков в своей книге «Легенда советской разведки – Н. Кузнецов» писал, что до Великой Отечественной войны Никанор Кузнецов, сменивший имя на Николай, посидел несколько месяцев в тюрьме по обвинению в антисоветчине. Но его феноменальные языковые способности привлекли НКВД, и с конца 30-х годов ХХ века Кузнецов оказался в плотной разработке чекистов.

Заведующая уральским музеем Кузнецова Вера Спичева писала, что «наш (НКВД) негласный сотрудник, очень одаренная личность». Как особо засекреченный агент, в конце 30-х годов он обосновался в Москве и внедрился по заданию НКВД в дипломатическую среду в качестве немца Рудольфа Шмидта. Кузнецов был хорошо легендирован и успешно действовал в этом качестве.

С началом Великой Отечественной войны Николай Кузнецов вошел в особую группу при НКВД СССР, которую возглавлял легендарный сотрудник советской системы госбезопасности Павлом Судоплатовым. Кузнецов превратился в обер-лейтенанта Пауля Зиберта, поначалу летчика, а затем пехотинца. Летом 1942 года он работал в украинском партизанском отряде «Победители». «Пауль Зиберт» занимался разведкой в Ровно, вошел в доверие к офицерам вермахта и абвера, полученные им сведения передавались партизанам.

«Зиберту»-Кузнецову удалось спланировать и провести ряд дерзких операций – взять в плен «полезного» майора с документами, благодаря которым советская разведка узнала о местонахождении бункера Гитлера «Вервольф», также он смог раздобыть стратегически важную информацию о гитлеровском наступлении на Курском направлении (Курская дуга).

Кузнецов в 1943 году неоднократно, но всякий раз безуспешно, организовывал покушения на рейхскомиссара Украины Эриха Коха. При осуществлении одной из таких операций советский разведчик был ранен осколком гранаты. «Пауль Зиберт» помог организовать поимку и ликвидацию командира «охранных команд» Макса Ильгена и видного деятеля украинского рейхскомиссариата оберфюрера Альфреда Функа.

Советский разведчик, расспросив «пьющего и болтливого» штурмбаннфюрера СС Ханса Ульриха фон Ортеля, разузнал подробности плана покушения на «Большую тройку» на Тегеранской конференции, который благодаря этой информации был сорван.

«Паулем Зибертом», «дослужившимся» до гауптмана, лично были уничтожены несколько видных нацистских деятелей.

В 1944 году в районе Львова Николай Кузнецов погиб в столкновении с солдатами УПА*.