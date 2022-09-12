Самый опасный боец штрафбата

Его, 19-летнего юношу, не хотели брать на фронт. Причина была веская: он работал в отделении Госбанка, а на работников этой государственной структуры распространялась бронь. На этом основании Александр Башкин мог избежать призыва.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В семье Башкиных было десять братьев и сестер. Мать и отец трудились, не покладая рук, и каждая копейка в семье была на счету. Мать не хотела отпускать Александра на войну. Позже он вспоминал: «Я в последний раз посмотрел на нее. Посмотрел с небывалой нежностью, знал, что могу не вернуться». И все же, несмотря на это, Александр обратился в комсомольскую ячейку с просьбой отправить его на фронт добровольцем.

Видео дня

Первая битва. Смоленское сражение

В июле 1941 года на огромной территории - от Идрицы до Новгород-Северского, от Полоцка до Ельни - развернулась широкомасштабная военная операция. Здесь столкнулись войска фашистской группы «Центр» и советского Западного фронта. Бои шли ожесточенные — в самом Смоленске остался неповрежденным всего лишь каждый десятый дом. В эту мясорубку и направили Тульский добровольческий коммунистический полк, в который был зачислен Александр Башкин.

Под городом Ярцево полк вступил в сражение с 3-й нацистской танковой дивизией СС Totenkopf. Целый день, с утра 20 июля и до позднего вечера, длилась битва, в результате которой Ярцево был освобожден от фашистских захватчиков. Ночью полк форсировал правый приток Днепра реку Вопь, вышел к аэродрому и поджег склады с горючим и боеприпасами.

На следующий день солдаты защищали дорогу Москва - Минск, где уничтожили 18 танков. В этих боях выжили единицы. Был среди них и Александр Башкин. Он получил серьезные ранения и был направлен в госпиталь в Ясной Поляне. После лечения отправился в Тесницкие лагеря Тульского артиллерийского училища.

Первый побег

Человек, почувствовавший реальный вкус войны, видевший настоящий бой и смерть товарищей, убивавший врага, разве мог он спокойно шагать по плацу и осваивать азы воинского дела, в то время как фашисты чинили зверства и уничтожали его народ?! Да и старшина ему попался привередливый, невзлюбил Башкина. Поэтому Александр решил бежать.

Документов у него не было. Совершив побег из военного училища, он оказался дезертиром. Разговор с такими людьми в те годы был коротким — расстрел на месте, без суда и следствия, поскольку в Туле было объявлено военное положение. Самое страшное, по воспоминаниям Александра, было то, что об этом позоре могли узнать его мама, братья и сестры. Башкин отправился на фронт.

На станции Темкино Александр попадает в руки контрразведки.

Парень без документов, со шрамами, который рвется на войну, — очень подозрительный тип. Его арестовывают как шпиона и начинают выбивать признание. Александр держится стойко и на нем ставят крест - дальше терять время на его «обработку» нет смысла. Но вскоре из училища приходит подтверждение о том, что он действительно тот самый Александр Башкин, который выжил на Смоленщине. За дезертирство юношу отправляют в штрафбат.

Путь воина

В составе штрафного батальона Александр воюет под Смоленском, но его подразделение окружают, и он попадает в плен. Первый побег был неудачным — его разыскали, избили и отправили в лагерь для военнопленных, располагавшийся в поселке Холм-Жирковский на территории школы. Этот лагерь служил своеобразным перевалочным пунктом, откуда узников отправляли в Германию или в концлагеря. Башкин бежит во второй раз. И на этот раз удачно.

Однако, вновь оказавшись без документов, он оказывается у смершевцев. Снова - допросы, избиения. Однако и на этот раз фортуна улыбается Башкину. В апреле 1944 года Александра отправляют воевать. Он не посрамил свою фамилию и прошел длинный путь воина за короткое время. В его послужном списке - битвы за Сталинград, Смоленск и Москву — одни из самых жестоких сражений в истории Великой Отечественной войны. Александр Иванович за пять лет был и пехотинцем, и артиллеристом, и даже танкистом на Западном, Украинском и трех Белорусских фронтах.

Звание Героя Советского Союза бывший штрафбатник получил за битву за Наревский плацдарм в Польше. Здесь он уже воевал в качестве командира орудия 436-го противотанкового подразделения и подбил три танка. Когда орудие вышло из строя, он начал отстреливаться вручную, подавая пример другим. Солдаты последовали за ним, и плацдарм был отбит у врага.

Предательство матери

Самым страшным, что произошло с Александром Башкиным, были не три тяжелых ранения, не пребывание в плену у гитлеровцев и контрразведчиков, а то, что родная мать отказалась от него. Ей рассказали, что Александр предал родину, и она поверила. Ее можно понять — времена были тяжелые, и ей нужно было думать о других своих детях, которые могли пострадать, не соверши она этот поступок.