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1 час назад

Карл III и его супруга решили не переезжать в Букингемский дворец

Lenta.ruиещё 3

Британский король Карл III и его супруга Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец. Об этом сообщает Daily Mail.

Карл III и его супруга решили не переезжать в Букингемский дворец
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Новый монарх и королева-консорт считают Кларенс-хаус, который долгое время был резиденцией принца Чарльза, более комфортным для проживания. Тем временем Букингемский дворец подвергается реконструкции и модернизации, которые продлятся до 2027 года.

Источники, близкие к королевской семье, не исключают, что Карл III сделает Букингемский дворец более открытым для общественности. Он может превратить его в центр для проведения садовых вечеринок, государственных банкетов и других официальных мероприятий.

Люди,Чарльз Виндзор,
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