Карл III и его супруга решили не переезжать в Букингемский дворец

Британский король Карл III и его супруга Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Новый монарх и королева-консорт считают Кларенс-хаус, который долгое время был резиденцией принца Чарльза, более комфортным для проживания. Тем временем Букингемский дворец подвергается реконструкции и модернизации, которые продлятся до 2027 года.