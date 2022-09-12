Елизавета прожила долгую жизнь, причем работала королева буквально до конца своих дней — за пару дней до смерти она проводила встречи с главными лицами страны. Без сомнений, многих интересует секрет долголетия британского монарха. На этот вопрос тяжело дать однозначный ответ, однако мы точно знаем, что Елизавета уделяла большое внимание тому, что подают ей на стол в течение дня. Мы выяснили, какие блюда никогда не выходили из рациона главной британской долгожительницы.

Фото: КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА IIФОТО: СОЦСЕТИ КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА IIФОТО: СОЦСЕТИ

Повар королевы раскрыл большой секрет

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Личный повар королевской семьи долгое время был главным человеком на кухне Букингемского дворца. После того как повар оставил работу в Великобритании, он переехал в США и открыл свой ресторан. Сегодня мистер Макгрейди готов поделиться большим секретом, который вынес из королевской столовой — каждый день Елизавета II отказывалась от плотного завтрака, делая выбор в пользу обычного посушенного хлеба, небольшого слоя масла на этом же хлебе и простого джема из ягод. Очень редко королева просила подать к тостам взбитые сливки. Из напитков монаршая особа предпочитала черный чай. Диетологи уверены, что подобный рациональный подход к питанию помог королеве сохранить здоровье на долгие годы, ведь она не перегружала пищеварительную систему тяжелыми продуктами.

Время обеда

Кажется, после такого легкого завтрака у королевы должен быть поистине роскошный и плотный обед. Однако и тут повар разочаровал почитателей Елизаветы: в качестве основного блюда на обед королева предпочитала рыбу. На гарнир королеве подавали тушеные или отварные овощи. Если королеве хотелось разнообразия, она просила повара приготовить запечённую курицу.

Five o’clock

Что касается легендарного чаепития в пять часов, здесь есть некоторые расхождения с каноном — чаепитие во дворце проходят около четырех часов дня. В дополнение к чаю подают сэндвичи с рыбой или овощами, а также все присутствующие на чаепитии могут полакомиться сладкими булочками по секретному рецепту повара. Эта традиция держится при дворе уже несколько веков, не отходила от нее и королева.

Ужин по-королевски