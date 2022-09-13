Брюс Локкарт: как английский супершпион хотел свергнуть советскую власть

Для России фигура Локкарта интересна особо, и не только из-за того, что он напрямую был задействован в так называемом «заговоре послов» и способствовал началу интервенции войск Антанты в Советскую Россию.

Фото: Русская семерка Русская семерка

По мнению многих аналитиков и историков, Локкарт, всегда поддерживавший связь со столь же легендарной Марией (Мурой) Будберг и с целым рядом других фигур, так или иначе имевших отношение к советскому проекту в то время, был одной из ключевых фигур тайной политики великих держав и их спецслужб.

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И это неудивительно, учитывая охват интересов Локкарта, огромный круг его знакомств и тот факт, что он в годы Второй мировой войны возглавлял в правительстве Великобритании комитет по делам разведки и пропаганды.

Дело о «заговоре послов»

После приключений в Индии и на Малайском архипелаге, молодой Брюс Локкарт начал свою карьеру в дипломатии на позиции сначала вице-консула, а потом и генконсула Британии в Москве.

Локкарт напрямую наблюдал (и не исключено что участвовал, учитывая особую роль Британии в тех событиях) революционные волнения 1917 года и падение империи. Хотя в 1917 году Локкарт был отозван со службы на некоторое время, как утверждают некоторые его биографы, из-за скандала с женщиной.

Однако Октябрьская революция, существенно спутавшая карты многим великим державам того времени, имевшим интерес к России, сделала Локкарта вновь востребованным. Он отправился в Петроград как глава британской специальной миссии в Советской России и в ходе визита встречался и проводил переговоры с руководителями будущего СССР, в том числе с Лениным, которого он оценил куда выше, чем Троцкого.

Во время этой миссии Локкарт и познакомился и завербовал Муру Будберг, будущую легендарную разведчицу, которая, вполне вероятно, всю жизнь оставалась верна тому делу, в которое ее вовлек британец, и закончила свою жизнь в Лондоне.

Согласно официальной советской версии, в ходе своей миссии в Петрограде, Локкарт с Мурой и рядом других фигур (например, с разведчиком Сиднеем Рейли), а также французским посолом Нулансом и представителем США Фрэнсисом, организовали против советского государства заговор, с целью свержения большевиков.

Провал

Во время своей «дипломатической миссии» Локкарт поспособствовал бегству из страны Керенского, активно финансировал местные антисоветские силы на начальном этапе гражданской войны, а также вел переговоры со всеми возможными антисоветскими силами.

Спусковым крючком для провала Локкарта, который был разоблачен через внедренного к нему агента Чрезвычайной комиссии Буйкиса, стало убийство 30 августа 1918 года главы ЧК Петрограда Урицкого террористом-эсером и покушение Каплан на жизнь Ленина.

Локкарт, верная ему Мария Будберг и целый ряд других фигур были арестованы. Однако благодаря своему статусу и важности для большевиков отношений с Британией (и очень серьезным тайным связям ряда большевиков с Лондоном) и Локкарт, и Мура Будберг были отпущены на свободу быстро и покинули Россию.

Мура Будберг, остававшаяся агентом Локкарта, уже в Европе стала активным и крайне важным, непубличным действующим лицом в европейском левом движении и в структурах Коминтерна. Хотя по другим версиям, она всю жизнь играла свою игру и активно заигрывала с британской, советской и даже с германской разведкой.

Начальник политической разведки

В межвоенный период Брюс Локкарт активно совмещал дипломатическую работу в странах Восточной Европы, писательскую и литературную деятельность, формально не имея отношения к разведке. Чем, по мнению ряда историков, и был ценен именно как политический разведчик.

Неудивительно, что к началу Второй мировой войны Локкарт был открыто приглашен на разведывательную работу, став сначала одним из руководителей отдела в британском МИД по политической разведке, а затем, фактически возглавив специальный комитет по политической разведке и пропаганде.

Помимо совершенно естественных функций по противодействию усилиям гитлеровской Германии, деятельность Локкарта в этот период характеризовалась активными усилиями по работе с силами Сопротивления в оккупированной нацистами Франции, где ему помогала агент Мария Будберг.

Существуют предположения, что уже в то время, а затем более активно в послевоенный период, усилиями Локкарта и Будберг и других агентов, британское правительство активно строило интриги против будущего французского лидера Де Голля, продвигая альтернативные ему фигуры во французском сопротивлении.

Также имеются некоторые сведения о том, что Локкарт через ряд дружественных Британии лиц в американском бизнесе, политике и шоу-бизнесе, активно развивал пропаганду и лоббистскую деятельность в направлении выхода США из нейтралитета и объявления войны Германии.

Дело в том, что долгое время в США существовало очень серьезное лобби, явно не желавшее участия страны в войне на стороне союзников, а прямая пропаганда вступления США в войну была невозможна по американским законам.

Существуют предположения, что через своих людей и людей Локкарта, Уинстон Черчилль осуществлял тайные коммуникации с американским лидером Рузвельтом по этому вопросу.

Связь советского проекта и Британии

Особенно интересен Локкарт не только официальными деталями своей биографии, сколько загадками и тайнами, связанными с общими контактами Британии с деятелями мирового левого движения, деятелями Коминтерна.

Локкарт всегда через множество своих каналов, в том числе через Муру Будберг, имел огромные связи внутри европейского левого движения, в том числе внутри Коминтерна. Более того, как мы знаем по делу о «кембриджской пятерке», левое движение активно обосновалось и в самой Британии.

Долгое время внутри Великобритании вполне открытых местных коммунистов никак не преследовали, они свободно устраивали демонстрации, многие видные интеллектуалы из хороших семей открыто называли себя коммунистами.

Огромное количество людей связанных с разгромленным, усилиями Сталина, Коминтерном, стали в 1930-1940-е годы прямыми агентами британской разведки и даже были в некоторой степени кооптированы в элиту империи.

Та же самая Мария Будберг имела огромные связи в кругах Коминтерна, являлась любовницей Максима Горького и Герберта Уэллса, знала лично все ключевые фигуры европейской левой политики того времени и как показывают многие историки, продолжала контактировать или оставаться агентом Локкарта.

Брюс Локкарт, Мура Будберг, на самом деле вызывают такой ажиотаж и у респектабельных историков, аналитиков и сторонников громоздких теорий заговора, исключительно на фоне того огромного объема информации о контактах представителей Британии с мировым левым движением.