Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении

Марку Чепмену, который застрелил Джона Леннона в 1980 году, в 12-й раз отказано в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает New York Post.

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67-летний преступник предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Однако представители правоохранительных органов посчитали невозможным сокращение срока ограничения свободы.

Чепмен неоднократно выражал раскаяние на предыдущих слушаниях по условно-досрочному освобождению. Он назвал свои действия «подлыми» во время слушания в 2020 году и сказал, что у него «не будет никаких жалоб», если его решат оставить в тюрьме до конца его жизни.