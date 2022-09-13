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2 часа назад

Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении

Газета.Ruиещё 5

Марку Чепмену, который застрелил Джона Леннона в 1980 году, в 12-й раз отказано в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает New York Post.

Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

67-летний преступник предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Однако представители правоохранительных органов посчитали невозможным сокращение срока ограничения свободы.

Чепмен неоднократно выражал раскаяние на предыдущих слушаниях по условно-досрочному освобождению. Он назвал свои действия «подлыми» во время слушания в 2020 году и сказал, что у него «не будет никаких жалоб», если его решат оставить в тюрьме до конца его жизни.

Чепмен застрелил Леннона в ночь на 8 декабря 1980 года, когда исполнитель с супругой Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Ранее в тот же день Леннон дал автограф Чепмену на копии недавно выпущенного альбома «Double Fantasy».

Люди,Джон Леннон,
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