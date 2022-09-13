Чем сегодня занимается Александр Розенбаум

13 сентября Александру Розенбауму исполняется 72 года. Все знают его как талантливого певца, поэта и композитора, а на сцене он с 1980 года. Расцвет его карьеры пришелся на 90-е и начало 2000-х, с тех пор он периодически продолжает выступать и записывать новые песни, но они редко становятся популярными. О том, чем еще занимается Розенбаум сейчас — в материале “Рамблера”.

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Творческая деятельность

Видео дня

Александр Розенбаум продолжает активно заниматься творческой деятельностью: пишет и выпускает песни, стихи, снимает видеоклипы. Он продолжает организовывать и давать концерты, с завидной регулярностью появляется на телешоу в качестве гостя.

Несмотря на то, что в шоу-бизнесе он достаточно давно, Розенбаум говорит, что не страдает звездной болезнью, как его коллеги. Он живет “спокойную” и размеренную жизнь, сам ходит за покупками и встречает поклонников в супермаркете.

Перенесенная онкология

В 2018 году стало известно о том, что Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием. Об этом в интервью случайно проговорился Иосиф Кобзон. Однако сам певец все отрицал и говорил, что его рак — всего лишь слухи. Вместе с этим он отменял концерты из-за тяжелого состояния.

Несмотря на его позицию, журналистам удалось узнать, что в 2019 году ему удаляли опухоль мозга. Информация об этом появилась в различных СМИ в 2019 году, со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Несмотря на информацию журналистов, Розенбаум продолжает опровергать слухи о том, что победил онкологию. Сам он говорит, что здоров и продолжает отшучиваться на тему здоровья.

Личная жизнь

Раньше поклонницы часто интересовались личной жизнью Розенбаума. Впервые он женился рано, и этот брак продлился всего девять месяцев. Тогда избранницей певца стала студентка Наталья, с которой он учился в университете. Известно, что она была старше Розенбаума на пять лет, а его родители были против этого союза из-за разницы в возрасте, а также поспешном решении. Однако возлюбленные сами организовали свадьбу и расписались. Брак продлился недолго. Оказалось, что молодожены не готовы к совместной взрослой жизни и развелись. Наталья уехала в Псков, где потом работала врачом.

Второй раз Розенбаум женился всего спустя год после развода. Супругой стала однокурсница Елена Савшинская, и вторая попытка оказалась гораздо удачнее. Брак Александра и Елены длится до сих пор, у них есть взрослая дочь Анна. Она отучилась на филолога и работает переводчиком, вышла замуж за гражданина Израиля Тиберио Чаки и подарила своему звездному папе четырех внуков.

Однако и в этой семье есть неприятные воспоминания. Так, в одном из интервью Розенбаум признался, что жалеет о том, что мало уделял времени воспитанию дочери. А во взрослом возрасте наверстать все не получилось.