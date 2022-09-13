8 малоизвестных фактов о короле Карле III, которых вы не знали

После кончины самого долгоправящего монарха Великобритании король Карл III занял полагавшийся ему по праву трон — в минувшую субботу принца Чарльза короновал в Сент-Джеймсском дворце Совет по престолонаследию, передав ему право управления 14 государствами, входящими в Содружество. Что стоит знать о новом короле всем поклонникам британской монаршей семьи?

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Третий монарх Англии, которого именуют королём Карлом

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Это ясно из титула, только что полученного принцем Чарльзом: первым королём с таким же именем был Карл I, который сменил на престоле своего отца Якова I в 1625 году, став королём Англии и Шотландии. Ошибки в выборе стратегии правления привели в ярость не только парламент, но и простых жителей страны, спровоцировали Гражданскую войну в Англии и, в конечном итоге, привели к его казни в 1649 году. Король Карл II был правителем Великобритании и Ирландии с 1660 года до своей смерти в 1685 году. Особых потрясений за это время страна не переживала, но и значительно улучшить жизнь своих подданных ему не удалось.

Принц Чарльз ждал престола дольше, чем кто-либо в истории Англии

Шутки про «73-летнего мужчину, который наконец-то получил работу» полностью соответствуют реальности: родившийся 14 ноября 1948 года принц Чарльз ждал своей коронации дольше, чем кто-либо ранее в истории его страны. Он также является самым пожилым монархом, которого когда-либо короновали. Именно поэтому некоторые королевские историки считают, что его правление не принесёт каких-либо потрясений и радикальных изменений для монархии в Англии, поскольку у него не будет того внушительного запаса времени, который был у его матери королевы Елизаветы II.

Чарльз построил целый город

В очереди на престол принц Чарльз не скучал: давно известно, что он живо интересуется экологией и развитием современных технологий. По проекту, созданному им совместно с талантливыми архитекторами, был построен город Паундберри. Будущий король задумал его как населённый пункт с миксом традиционной архитектуры и инновационного городского планирования — и вроде бы остался доволен результатом.

Чарльз стал первым наследником престола, добившимся развода

У монархов не принято разводиться — и на протяжении многих веков в Великобритании этот принцип работал бесперебойно, оберегая жителей страны от скандалов и подробностей личной жизни королей и королев. Но всё изменилось, когда принц Чарльз стал настаивать на том, что он хочет развестись с леди Ди. Пресса с удовольствием обсуждала детали его и её измен, строя самые разные предположения о появлении на свет принца Гарри и о том, что его мать вот-вот снова выйдет замуж. В 1996 году принц Уэльский всё-таки получил развод, а год спустя принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Позже ему снова удалось совершить немыслимое: он добился от англиканской церкви снятия запрета на повторный брак, чтобы жениться на Камилле Паркер-Боулз, которую всегда любил.

Принц Уэльский зарабатывал продажей картин

Инвестиции, недвижимость, богатое наследство — принц Чарльз зарабатывает себе на жизнь не только так, как это делают его ближайшие родственники. Он пишет много картин и фактически уже много лет считается одним из самых продаваемых британских художников. Большинство его картин представляют собой акварельные пейзажи, на продаже которых с 1997 года Чарльз заработал не менее $3 млн, позже передав эти деньги собственному благотворительному фонду.

Он увлекается сельским хозяйством и садоводством

Король Карл III разделяет увлечения его супруги, которая даже для обложки глянца согласилась сняться исключительно с саженцами и садовой лопаткой. У Карла есть собственная ферма и несколько теплиц. На них растут органические овощи, фрукты и зелень с соблюдением всех этических норм, которые потом принадлежащая королю компания Duchy Originals продаёт магазинам и ресторанам. Новый король старается заботиться об экологии даже в повседневной жизни: недавно по его просьбе автомеханики модифицировали его ретроавтомобиль Aston Martin, чтобы тот мог работать на биоэтаноле, полученном из остатков виноматериалов вместо бензина.

Король Карл III получил высшее образование

И стал первым наследником престола, кто учился в университете! В отличие от королевы Елизаветы II и других предшествовавших его правлению монархов, он не захотел обучаться дома, а поступил в Кембриджский университет в 1967 году.

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