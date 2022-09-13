Как Елизавета II стала королевой

Наверное, после кончины на 96-м году жизни английской королевы Елизаветы Второй можно сказать, что ХХ век ушел навсегда.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Ее правление длилось от индустриальной эпохи до эпохи интернета — 70 лет, так долго не правил ни один британский монарх. Она пережила всех великих современников, помогла провести Великобританию через распад империи и превращение в «мультикультурную нацию» среднего размера. Парадокс истории в том, что Елизавета не была «обречена» на царствование.

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Прозванная в семье Лилибет (посмотрите или пересмотрите биографический сериал «Корона»), Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года и стала лишь третьей в очереди на престол после своего дяди и отца. Однако скандальная любовная связь с американкой Уоллис Симпсон ее дяди, короля Эдварда VIII (он отрекся от престола), изменила ход истории.

Отец Елизаветы стал королем Георгом VI, причем он, будучи неуверенным в себе человеком (пересмотрите блестящий фильм «Король говорит» с Колином Фертом), вовсе не стремился к этой великой чести. Зато Елизавета стала прямой наследницей короны. Она вступила на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после внезапной смерти отца. За 70 лет правления она работала с 15 британскими премьер-министрами. Успев до этого послужить даже в армии на войне, она десятилетиями улыбалась ведущим политикам, пожимала руки, вела беседы с нескончаемым числом своих подданных и поклонников.

Один из ее биографов хорошо сказал про нее: «На протяжении своего правления ей удавалось заставить людей почувствовать, что она является духом и душой нации. От нее веет материнским чувством. Она надежная «крыша над головой». Елизавета избегала высказывать свои политические взгляды, никогда не делала спорных заявлений на публике. Со своим будущим мужем, принцем Филиппом, познакомилась во время войны.

Филипп приходился ей троюродным братом, он был, вообще-то, принцем Греции, но провел большую часть своего детства в Великобритании. Его семья бежала из Греции во время беспорядков практически нищей. Они встретились впервые в 1934 году на семейной свадьбе, затем уже в 1939 году, когда ей было 13, а ему 18. Пока он был за границей во время войны, они писали друг другу письма. Их брак в 1947 году не был встречен восторженно в королевской семье.