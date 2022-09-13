Что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II

8 сентября на 97-ом году жизни скончалась королева Великобритании – Елизавета II. Ее Величество спокойно покинула мир в окружении самых близких. В Соединенном Королевстве объявили 10-дневный траур, а 19 сентября состоится официальное прощание с монархом. Что изменилось в королевской семье после кончины Елизаветы II, читайте в материале «Рамблера».

Через день после смерти королевы принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон и принц Гарри с Меган Маркл почтили ее память, возложив цветы у ворот Виндзорского замка. Герцоги поприветствовали людей, которые собрались возле замка, и ответили на вопросы репортеров. Так, принц Гарри прокомментировал изданию The Sun свои ощущения после смерти королевы.

«Без нее это место опустело. Мы везде чувствуем ее присутствие»,

— признался герцог Сассекский.

Спустя двое суток после смерти королевы Елизаветы II ее старшего сына Чарльза (ныне Карла III) провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а его супруга Камилла Паркер-Боулз официально стала королевой-консорт. В своем первом обращении к нации Карл III наделил старшего сына, принца Уильяма, почетным титулом принца Уэльского, а это значит, что он следующий, кто унаследует престол.