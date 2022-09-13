Раскрыты причины распухших пальцев Карла III

По словам доктора, краснота и припухлость рук монарха объясняется тем, что в тканях его организма скапливается жидкость. «Отек — это состояние, при котором тело начинает задерживать жидкость в конечностях, обычно в ногах и лодыжках, а также в пальцах», — рассказал специалист и отметил, что данное заболевание часто встречается у пожилых людей.

Кроме того, еще одной возможной причиной болезненного вида рук Карла III собеседник издания назвал артрит. «Артрит — еще одно распространенное заболевание у людей старше 60 лет. Он часто поражает три основные области кисти — сустав большого пальца или любой из суставов других пальцев, — заявил Ней. — Пальцы обычно становятся на ощупь жесткими и распухшими, и, хотя лекарства облегчают боль, отек может оставаться». В заключение эксперт пояснил, что питание с содержанием большого количества соли, прием некоторых лекарств, например, от кровяного давления, также могут вызвать отеки.