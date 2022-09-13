Шесть секретов долгожителей из Японии

Жители субтропических японских островов Окинава живут очень долго. И одна из причин этого - постоянное общение. Но есть ещё несколько способов продлить жизнь.
Исследование, посвящённое долгожителям Окинавы, было начато доктором Макото Судзуки в 1975 году, а результаты этой научной работы опубликованы были в 2001-м. В них говорится, что у людей на этих островах понижен холестерин, чистые артерии, снижен риск развития рака предстательной железы и груди, кости крепкие, тела - подтянутые и стройные, а ум остаётся ясным.
Всё это стало возможно благодаря соблюдению шести правил.
Ешьте здоровую пищу и не забывайте о спорте. Долгожители пьют алкоголь в умеренных дозах, мало курят, а каждый их приём пищи включает бобы (соевые бобы), фрукты, овощи. По большей части они едят растительные продукты. Вместо хлеба у них сладкий картофель. Кроме того, они едят до тех пор, пока не почувствуют, что насытились на 80 %. Будьте оптимистичны и целеустремлённы. Важно также найти икигай, то есть цель в жизни. Занимайте чем-то свои мысли. Нужно постоянно оставаться вовлечённым. Как только вы откажетесь от того, что делали до этого, особенно если вы любили это занятие, ваша жизнь ухудшится.
Присоединяйтесь к моаи. Это особые социальные группы, распространённые среди жителей Окинавы. Такие группы отличаются тем, что женщины и мужчины собираются вместе, а затем разговаривают, пьют чай и отдыхают. Снизьте уровень стресса и измените своё отношение ко времени. Для японских долгожителей время течёт медленнее. Несмотря на это, они довольно стрессоустойчивы и доводят свои дела до конца. Примите собственную духовность. Ежегодно окинавцы навещают предков, общаются с ними и поддерживают эту связь через поколения. Местная религия более анимистическая, то есть люди верят, что во всех вещах есть духовная энергия. Кроме того, в каждой деревне на островах есть жрица.