Шесть секретов долгожителей из Японии

Жители субтропических японских островов Окинава живут очень долго. И одна из причин этого - постоянное общение. Но есть ещё несколько способов продлить жизнь.

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Исследование, посвящённое долгожителям Окинавы, было начато доктором Макото Судзуки в 1975 году, а результаты этой научной работы опубликованы были в 2001-м. В них говорится, что у людей на этих островах понижен холестерин, чистые артерии, снижен риск развития рака предстательной железы и груди, кости крепкие, тела - подтянутые и стройные, а ум остаётся ясным.

Всё это стало возможно благодаря соблюдению шести правил.

Ешьте здоровую пищу и не забывайте о спорте. Долгожители пьют алкоголь в умеренных дозах, мало курят, а каждый их приём пищи включает бобы (соевые бобы), фрукты, овощи. По большей части они едят растительные продукты. Вместо хлеба у них сладкий картофель. Кроме того, они едят до тех пор, пока не почувствуют, что насытились на 80 %. Будьте оптимистичны и целеустремлённы. Важно также найти икигай, то есть цель в жизни. Занимайте чем-то свои мысли. Нужно постоянно оставаться вовлечённым. Как только вы откажетесь от того, что делали до этого, особенно если вы любили это занятие, ваша жизнь ухудшится.