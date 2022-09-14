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1 час назад

Московский реставратор икон раскрыл тонкости своей работы

Мослентаиещё 1

Московский реставратор икон Алексей Валюшок, больше 20 лет проработавший в Третьяковской галерее, в беседе с «Мослентой» раскрыл тонкости своей работы.

Московский реставратор икон раскрыл тонкости своей работы
Фото: МослентаМослента

«Какая главная сложность в реставрации? Главное ведь что? Не навредить иконе, не потерять то, что было сделано не тобой, а иконописцем. Основное качество реставратора — аккуратность»,

— объяснил специалист.

По его словам, реставрация делится на процессы. Например, на первом этапе делается укрепление, когда вся краска с иконы осыпается, затем убираются вздутия, образовавшиеся под краской, когда она отходит от дерева. Это самый простой шаг, с него начинают обучать в училищах, но даже на этом этапе существует много подводных камней. Уже на здесь можно навредить иконе.

Второй этап называется «раскрытие» — удаление потемневшего покрытия, а также устранение загрязнений. Иногда случается так, что при этом реставраторы стирают больше, чем нужно, и, например, портят лик. И тогда они начинают дорисовывать его сами. Есть разные мнения, можно это делать или нельзя, но лучше всего в этой ситуации найти автора, воспользоваться образцами, продолжил Валюшок.

«Третий этап — тонирование. Когда на иконе есть пробелы, утраченные элементы, реставратор их не дорисовывает детально, а просто заполняет сплошным подходящим цветом»,

— заключил

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