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1 час назад

Принцы Уильям и Гарри проводили гроб бабушки из Букингемского дворца в Вестминстер

Газета.Ruиещё 1

Принцы Уильям и Гарри вместе со своим отцом королем Карлом III проводили гроб Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстерский. Об этом сообщает Mirror.

Принцы Уильям и Гарри проводили гроб бабушки из Букингемского дворца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Принцы Уильям и Гарри, у которых в последнее время были крайне напряженные отношения, воссоединились, чтобы проводить гроб Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где он будет установлен для церемонии прощания, которая займет несколько дней.

В траурной процессии по улице Мэлл, которая шла 38 минут, двигались Карл III, принцы Уильям и Гарри, а также трое детей королевы – принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард, сын Анны Питер Филлипс, ее муж вице-адмирал Тим Лоуренс, сын сестры королевы, принцессы Маргарет, граф Сноудон и двоюродный брат Елизаветы герцог Глостерский. Королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин, герцогиня Сассекская Меган и графиня Уэссекская Софи двигались за процессией на автомобиле.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Лондоне 19 сентября. Ранее сообщалось, что Владимир Путин не собирался на похороны Елизаветы II.

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