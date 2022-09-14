Принцы Уильям и Гарри проводили гроб бабушки из Букингемского дворца

Принцы Уильям и Гарри вместе со своим отцом королем Карлом III проводили гроб Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстерский. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Принцы Уильям и Гарри, у которых в последнее время были крайне напряженные отношения, воссоединились, чтобы проводить гроб Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где он будет установлен для церемонии прощания, которая займет несколько дней.

В траурной процессии по улице Мэлл, которая шла 38 минут, двигались Карл III, принцы Уильям и Гарри, а также трое детей королевы – принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард, сын Анны Питер Филлипс, ее муж вице-адмирал Тим Лоуренс, сын сестры королевы, принцессы Маргарет, граф Сноудон и двоюродный брат Елизаветы герцог Глостерский. Королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин, герцогиня Сассекская Меган и графиня Уэссекская Софи двигались за процессией на автомобиле.