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3 часа назад

Говорит с деревьями и ходит с сиденьем для унитаза: странности Карла III

Popcake.tv

Нетрудно догадаться, что у членов королевской семьи очень много запросов и прихотей, которые они легко могут позволить себе по статусу. Однако, знающие членов династии лично уверяют, что у Карла III (Carl III), известного как принц Чарльз (Charles), «пунктиков» гораздо больше.

Ходит с сиденьем для унитаза: странности Карла III
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Англичане поговаривают, что его персонал обладает железным терпением. Каждая поездка Карла III — это испытание для помощников. Иногда он требует полной замены мебели в комнате и спальных гарнитуров.

Однажды Чарльза в статусе принца пригласили в гости. Для поездки он собрал целый грузовик своих вещей, в котором был не только стандартный набор из предметов гигиены, но и целый список того, что шокировало хозяев дома.

«Ортопедическая кровать, постельное белье, а также его собственное сиденье для унитаза, специальная туалетная бумага, виски на его выбор, вода в бутылках и две картины с пейзажами Шотландского нагорья»,

— сообщает портал «СтарХит».

Разумеется, в меню сын королевы тоже крайне избирателен. Один из его помощников поведал, что особенно принц не любит три продукта: шоколад, чеснок и кофе. Они не входят в рацион нового правителя Великобритании.

«Чарльз часто дружески пожимает ветку, чтобы пожелать ей всего наилучшего»,

— вспоминает еще одну «традицию» источник.

Люди,Чарльз Виндзор,
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