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3 часа назад

Карл III уволил 100 сотрудников Кларенс-Хауса из-за переезда

Мария Каткова

После своего выступления Карл III уволил около 100 сотрудников резиденции Кларенс-Хауса, где он жил до вступления на престол. Об этом сообщает The Guardian.

Карл III уволил 100 сотрудников своей резиденции
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Сотрудники оказались уволены, так как Карл III теперь будет жить в Букингемском дворце. Новый король уволил специалистов по связям с общественностью, домашний персонал и секретарей.

Как сообщает The Guardian, большинство людей оказались шокированы ситуацией, но ожидают, что продолжат работать на благо других членов семьи.

Ранее сообщалось, что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II.

Люди,Елизавета II,
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