Карл III уволил 100 сотрудников своей резиденции

После своего выступления Карл III уволил около 100 сотрудников резиденции Кларенс-Хауса, где он жил до вступления на престол. Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудники оказались уволены, так как Карл III теперь будет жить в Букингемском дворце. Новый король уволил специалистов по связям с общественностью, домашний персонал и секретарей.

Как сообщает The Guardian, большинство людей оказались шокированы ситуацией, но ожидают, что продолжат работать на благо других членов семьи.