Из-за чего в Сети смеются над новым королем Карлом III

Карл III уверенно сидит на королевском троне и вовсю исполняет внезапно обрушившиеся на него обязанности. Но, знаете, быть королем тоже трудно! Если раньше пользователи соцсетей подшучивали над сыном покойной Елизаветы II, то теперь он и вовсе оказался взят на мушку. Каждый шаг Карла III разглядывают с лупой, а любое его неосторожное действие чревато последствиями: из него на скорую руку смастерят мем.

Фото: Super.ru Super.ru

Самый старый принц

Видео дня

Глумиться над правителем все начали сразу же после смерти Елизаветы II. Дело в том, что в очереди за короной он простоял более 60 лет. В ноябре монарху исполнится 74 года, и уже сейчас он самый пожилой наследник, который когда-либо всходил на британский престол. Социальные сети заполонили соответствующие мемы.

Тень королевы

Защитник природы, гуманист, филантроп — прекрасный образ, который Карл III сотворил для себя любимого за долгое время многолетней подготовки к новой роли. Несмотря на все достоинства, для британцев он далеко не так любим и популярен, как его мать: из тени на трон — так описывают путь Чарльза к заветной короне. Экс-принц всегда оставался в стороне, поэтому сейчас разнокалиберные эксперты гадают, выработает ли он собственный стиль правления или подхватит идеи матери, став добрым дедушкой для всей страны.

К разговору о тенях: в 2020 году на форуме памяти жертв холокоста в Израиле президент России Владимир Путин не сразу заметил принца Чарльза. Сначала президент поздоровался с Эммануэлем Макроном — тот указал ему на рядом сидящего сына Елизаветы II, который в итоге был проигнорирован. Путин заметил на тот момент будущего короля Великобритании только тогда, когда президент Израиля Реувен Ривлин показал на него вторично. Сказать, что видео завирусилось и разлетелось на шутки, — не сказать ничего.

Нервы ни к черту

Смеются поклонники королевской семьи и над последними выходками Карла III. Сегодня видео дня стал ролик, на котором у монарха сдают нервы из-за протекшей ручки. Конечно, даже короли иногда встают не с той ноги. Сначала правитель перепутал дату, делая запись в книге посетителя замка Хиллсборо. А потом — эти треклятые чернила. «Господи, ненавижу это», — психанул король. Благо рядом была всегда сохраняющая спокойствие жена.

Думаете, чего Карл III так возмущается? За последние несколько дней чернила не первый раз играют с правителем злую шутку. В Сети распространился ролик, на котором тот несколько раз просит убрать их со стола. Однако просьбы игнорируются, что, естественно, заставило новоиспеченного короля немного позлиться. В Twitter (запрещен в РФ) уже возмущаются тем, как Карл III ведет себя с подчиненными: англичане твердят, что Елизавета II была тактичнее и такого себе не позволяла.

Пальцы-сосиски