Чего вы точно не знали об Эми Уайнхаус

Культовая британская певица Эми Уайнхаус сегодня могла бы отмечать свое 39-летие. Однако звезда скончалась, когда ей было всего 27. Неожиданные факты из жизни Эми — в материале "Рамблера".

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Уроженка Лондона Уайнхаус выпустила всего два альбома — «Frank» 2003 года и ее культовый шедевр «Back To Black », выпущенный три года спустя, — но за это короткое время она показала себя бесстрашной артисткой, соединив элементы винтажного джаза, олдскульного R&B. Она создала свой особенный стиль, который оказал влияние на поколение певиц, последовавших за ней — от Адель до Ланы Дель Рей, Леди Гаги и Билли Айлиш.

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Про карьеру Эми знают многие, но про ее личную жизнь известно не всем.

- Эми Уайнхаус родилась в больнице Чейз-Фарм на севере Лондона в еврейской семье. Ее отец, Митчелл «Митч» Уайнхаус, был установщиком оконных панелей, а затем водителем такси; а ее мать, Дженис Уайнхаус (урожденная Ситон), была фармацевтом. Предки Эми Уайнхаус были русскими и польскими еврейскими иммигрантами в Лондоне.

- Уайнхаус начинала с рэпа, но ей суждено было попробовать себя в джазе. Ее бабушка по отцовской линии была певицей, которая встречалась с британским саксофонистом Ронни Скоттом. Более того, несколько ее дядей по материнской линии были профессиональными джазовыми музыкантами. Наконец, был ее отец, Митч, водитель такси и эстрадный певец, кнапевая мелодии Фрэнка Синатры по всему дому. В 2010 году, после того как его дочь прославилась, Митч выпустил свой дебютный альбом Rush of Love.

- Она дебютировала в возрасте десяти лет. Впервые Уайнхаус попала в студию звукозаписи в 1993 году, когда она и ее близкая школьная подруга Джульетта Эшби решили записать несколько написанных ими песен. Они оба были одержимы американским женским рэп-дуэтом Salt-N-Pepa и, вдохновившись, назвали себя Sweet 'N' Sour. (Уайнхаус, если вам интересно, была Кислая). Приглашенные в лондонскую студию продюсером Аланом Глассом, который был другом матери Эшби, они записали три мелодии в стиле хип-хоп.

-Уайнхаус поступила в престижную лондонскую театральную школу Сильвии Янг в возрасте 11 лет, но вскоре была выгнана за пирсинг в носу и «общую безалаберность», согласно журналу Rolling Stone. Она вообще бросила школу в 14 лет.

- Все помнят Уайнхаус как необычайно талантливую певицу и автора песен, но она также могла неплохо играть на гитаре. Она тайком брала гитару брата, когда ей было 11 или 12 лет, и в конце концов купила собственную акустику. Самоучка вскоре выучила достаточно аккордов, чтобы аккомпанировать себе и писать песни.

- В феврале 2008 года Уайнхаус стала первой британской артисткой, выигравшей пять «Грэмми » за одну церемонию. Среди ее побед были «Запись года» и «Песня года» (оба для «Rehab»), а также «Лучший новый исполнитель». Ее рекорд продержался до 2012 года, когда Адель получила шесть Грэмми.

- У Эми был узнаваемый стиль: улей на голове, черные стрелки и одежда в стиле гранж. Однако Уайнхаус не считала себя иконой стиля и рассказывала, что просто одевается так, будто она "старый еврей".

- Уайнхаус пыталась покончить жизнь самоубийством в возрасте 10 лет, вскоре после того, как ее отец Митч Уайнхаус ушел от матери Дженис к другой женщине. Эми была настолько опустошена разлукой родителей, что наглоталась таблеткой и была найдена другом с пеной изо рта.

- За несколько недель до своей смерти в июле 2011 года Уайнхаус закончила писать песни для своего третьего альбома. Она даже забронировала студию с продюсерами Саламом Реми и Марком Ронсоном на конец года. Демо этого периода, скорее всего, никогда не увидят свет, так как босс Universal Music UK Дэвид Джозеф уничтожил записи.

- Булимия, вероятно, сыграла роль в смерти звезды. Вскрытие, проведенное после смерти Уайнхаус в июле 2011 года, показало, что содержание алкоголя в крови певицы более чем в пять раз превышает установленный законом предел. Алкоголь явно стал причиной ее смерти, как и расстройство пищевого поведения, с которым она боролась с подросткового возраста.