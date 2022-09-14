Розенбаум рассказал о дружбе с Кобзоном

Исполнитель Александр Розенбаум рассказал о дружбе с с покойным народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, а также об их последней встрече. Подробностями он поделился в беседе с kp.ru.
Розенбаум признался, что они были очень близки и всегда отмечали день рождения друг друга:
"И на гастролях, и не на гастролях. Когда мы не были на гастролях, мы всегда приходили друг к другу, потому что мы с ним очень близки были всегда".
А последняя встреча артистов состоялась за год до смерти Кобзона. Розенбаум вспомнил несколько цитат покойного народного артиста:
"Иосиф всегда повторял: "Все хорошо и правильно, за редким исключением". Мы все иногда ошибаемся, и Иосиф был живой человек… Или вот еще — тоже его фраза: "Все хорошо и, как правило, правильно".