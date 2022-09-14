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33 минуты назад

Александр Розенбаум рассказал о дружбе с Иосифом Кобзоном

Мария Иглина

Исполнитель Александр Розенбаум рассказал о дружбе с с покойным народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, а также об их последней встрече. Подробностями он поделился в беседе с kp.ru.

Розенбаум рассказал о дружбе с Кобзоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Розенбаум признался, что они были очень близки и всегда отмечали день рождения друг друга:

"И на гастролях, и не на гастролях. Когда мы не были на гастролях, мы всегда приходили друг к другу, потому что мы с ним очень близки были всегда".

А последняя встреча артистов состоялась за год до смерти Кобзона. Розенбаум вспомнил несколько цитат покойного народного артиста:

"Иосиф всегда повторял: "Все хорошо и правильно, за редким исключением". Мы все иногда ошибаемся, и Иосиф был живой человек… Или вот еще — тоже его фраза: "Все хорошо и, как правило, правильно".

Ранее Долина пожаловалась на травлю от подростков.

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