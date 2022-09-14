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29 минут назад

Принц Гарри случайно раскрыл истинное отношение королевы к Меган Маркл

Inc-News

Принц Гарри случайно раскрыл истинное отношение королевы к Меган Маркл. Лежавшая на поверхность вражда Елизаветы II к супруге младшего внука на самом деле не отражала истинных чувств королевы.

Принц Гарри раскрыл истинное отношение королевы к Меган Маркл
Фото: Inc-NewsInc-News

Принц Гарри на фоне траура по умершей 8 сентября бабушке Елизавете II публично рассказал о том, что сейчас жалеет о годах разлуки с ней.

По словам наследника короны, на самом деле он всегда сильно скучал по ней. Более того, никакой вражды и отчужденности между ними не было, несмотря на многочисленные публикации в СМИ.

И это еще не все. Рассказывая о покойной королеве, Гарри случайно, как между слов обмолвился о том, что на самом деле и к Меган Маркл королева не чувствовала никакой неприязни.

«Она не раз говорила мне, что желает нам с Меган счастья и, если сейчас вспомнить все прошлые моменты, при наших личных встречах бабушка всегда обнимала мою супругу и называла ее дорогой женой моего любимого внука».

По словам принца Гарри, лишь на публике ей приходилось ради поддержания статуса королевской семьи и королевских обычаев принимать сторону родственников, осуждавших пару за бегство в Америку.

Люди,принц Гарри,Елизавета II,
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