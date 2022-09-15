Кто приедет на похороны королевы Елизаветы II

На похороны британской королевы, которые состоятся 19 сентября, получили приглашения главы большинства государств. Ожидается, что всего в Лондон приедут порядка 500 иностранных высокопоставленных лиц. «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет церемония и кто ее посетит.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как пройдут похороны

Видео дня

День похорон королевы Елизаветы будет одним серьезнейших мероприятий в истории дипломатии XXI века. Начало похорон запланировано на 11 часов утра 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Здесь в 1947 году состоялось бракосочетание Елизаветы и Филиппа, кроме того, еще с 1066 года тут осуществляются коронации.

Утром гроб с телом королевы перенесут в Вестминстерское аббатство. Затем состоится часовая панихида, после которой церемониальная процессия на лафете доставит гроб в Гайд-парк. Там тело королевы переместят в государственный катафалк и отправят из Лондона в Виндзорский замок. После торжественной службы гроб будет опущен в королевский склеп. Королеву похоронят рядом с мужем принцем Филипом.

Кто приедет

Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать как приближенные королевской семьи, так и главы правительств разных стран. Тем не менее посетить похороны сможет ограниченное количество человек: это исключительно лидеры государств со своими супругами или назначенные ими лица. Свое намерение приехать уже подтвердили президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также на похоронах ждут императора Японии Нарухито, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, французского президента Эммануэля Макрона, членов королевских семей из Испании, Дании, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии и многих других. Если главы государств по какой-то причине не имеют возможности посетить похороны, они могут назначить официального представителя из правительства.

Приглашенным на похороны политикам придется соблюдать ряд правил. В частности, до места прощания их довезут на автобусах, личные автомобили и вертолеты под запретом: это связано с дорожными ограничениями и строгими мерами безопасности.