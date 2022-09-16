Почему принц Уильям и Миддлтон не держатся за руки на публике

Принц Уильям и Кейт Миддлтон кажутся идеальной монаршей парой: уже более 10 лет они находятся под пристальным вниманием прессы и поклонников королевской семьи, но практически никогда не ошибаются, когда дело касается их репутации. Кажется, они всегда точно знают, что делать и как вести себя в глазах общественности. Впрочем, так было не всегда: как пишут британские таблоиды, принц и принцесса Уэльские несколько раз нарушали королевский протокол, хотя многие поклонники могли этого не заметить.

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Один из самых ярких примеров того, как Уильям и Кейт могли отойти от установленного регламента — их отказ от традиционной поездки в Сандрингем в 2012-м и 2016-м годах. Они также не отказывают фанатам в селфи-снимках и охотно позируют рядом с поклонниками, а также делятся домашними фотографиями семьи в социальных сетях, что также не особо приветствуется королевской семьёй. Принц и принцесса Уэльские неоднократно игнорировали базовое правило для наследников престола о путешествиях — старшим членам монархии запрещено лететь одним рейсом вместе со своими детьми на случай, если произойдёт авиакатастрофа. Кейт и Уильям часто берут детей с собой в поездки, включая королевские туры, невзирая на это правило.

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Но, как оказалось, есть одно важное правило, которое они договорились впредь не нарушать. Некогда Кейт и Уильям часто демонстрировали на публике свои чувства, взявшись за руки. Но недавно журналисты заметили, что они стали это делать гораздо реже — и, как они думают, связано это с подготовкой к будущим ролям короля и королевы-консорт. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала изданию Express, что они нашли другие, не менее тактильные способы поддержки друг друга — прикасаются руками к спинам или талии друг друга.

«Отказ от привычки брать друг друга за руку не вызван отдалением от партнёра — это сознательное решение, поскольку они следуют примеру других монархов, никогда не проявлявших романтические чувства на публике. Учитывая, что они будут королём и королевой, они знают о существовании соответствующего запрета»,

— пояснила Джеймс журналистам.

Она также сказала, что не видит смысла в этом жесте для принца и принцессы Уэльских, поскольку он «демонстрирует, что пара недавно влюбилась друг в друга».

Принц Гарри, Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце 14 сентября 2022 года в Лондоне, Англия