Что не сходится в биографии странного туриста группы Дятлова

Спустя более 60 лет после загадочной гибели в 1959 году 9 туристов из группы Игоря Дятлова прокуратура Свердловской области сняла с возбуждённого по этому поводу уголовного дела гриф «Совершенно секретно». Этот факт, несомненно, должен пролить свет на обстоятельства случившейся трагедии, а может и на личность самого странного участника той экспедиции – Семёна Золотарёва.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Тёмная лошадка

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Погибший 2 февраля, в день празднования своего 38-летия, Семён Золотарёв, который предпочитал представляться именем Александр, был самым взрослым участником этого горного путешествия. В сплочённый коллектив Дятлова Семён влился всего за несколько дней до начала турпохода, а потому в группе о нём практически ничего не знали. Этот факт подтверждается выдержками из дневника Людмилы Дубининой отмечавшей: «Этого Золотарёва никто не хотел сначала брать, ибо человек он новый, но потом плюнули и взяли, ибо отказать - не откажешь».

Биографическая справка

Узнать подробности биографии Семёна Золотарёва можно из его личного дела, хранящегося в Пятигорском лингвистическом институте, где с 1950 года он работал преподавателем физкультуры. Из него становиться очевидным, что Семён родился в Краснодарском крае в 1921 году. У него были две сестры и погибший на фронте в 1944 году брат. По окончании в 1941 году десятилетки он уже подрабатывал в школе, как учитель первого класса.

В октябре того же года Золотарёв был призван в армию. В марте 1942 года он оказался в действующих войсках, в составе которых прошёл путь от Сталинграда до Берлина, получив медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», а также Орден Красной Звезды.

В 1946 году Золотарёв, который по документам за годы войны не получил ни одного ранения, демобилизовался и поступил в Минский институт физической культуры.Дальнейшие сведения о жизни Золотарёва весьма скудны. По рассказам служащего свердловского НИИ автоматики Виктора Богомолова, он познакомился с инструктором Семёном в 1956 году на алтайской базе отдыха «Артыбаш». Но последним местом работы Золотарёва в 1959 году была туристическая база «Коуровская», располагавшаяся в Свердловской области.

Версия Сазоновой

Пытающаяся разгадать тайну гибели туристов педиатр Галина Сазонова, ассистировавшая судмедэксперту Сергею Никитину при эксгумации тела Семёна Золотарёва, после скрупулёзного анализа его военной биографии обнаружила в ней ряд неточностей.

Заметив, что он окончил школу в 20-летнем возрасте, Сазонова предположила, что у Семёна была тяга к образованию, а вступление в комсомол, занятия спортом, совмещение учёбы и работы свидетельствуют о его социальной активности.В день начала Великой Отечественной войны был издан приказ о мобилизации в армию граждан 1905-1918 годов рождения, а уже 10 августа 1941 года вышло новое распоряжение, о призыве граждан появившихся на свет в 1890-1904 годы и 1922-1923 годы.Таким образом, рождённый в 1921 году Золотарёв по официальному призыву не мог оказаться в октябре 1941 года в РККА. Но возможно он обратился в Комитет Комсомола, через который на фронт отправлялись многие добровольцы.

В анкете Золотарёва имеется запись о том, что с октября 1941 по август 1942 года он служил в отдельном сапёрном батальоне 1570, однако дело в том, что это подразделение было сформировано лишь 1 апреля 1942 года. Возникает вопрос, как Семён мог служить полгода в батальоне, которого попросту не существовало?Ещё один интересный момент Сазонова обнаружила при исследовании боевого пути батальона 1570, который был разбит фашистами под Харьковом летом 1942 года. После боя Золотарёва не обнаружили ни в числе погибших, ни пропавших без вести, ни среди 15 счастливчиков, попавших с множественными ранениями в госпиталь.

Не соответствует действительности и анкетное данное, что с августа по декабрь 1942 года Золотарёв был приписан к 20 отдельному мотоинженерному батальону, поскольку это подразделение действовало с 1 сентября 1942 года по 1 октября 1942 года.

Не совсем точно Семён описывает в документах свой боевой путь. Из него странным образом выпал Кенигсберг, за взятие коего у него была соответствующая медаль, зато были включены Варшава и Берлин, наград, за завоевание которых у него почему-то не оказалось.

По версии Сазоновой Золотарев, бесспорно, участвовал в ВОВ, но только в составе разведывательно-диверсионных групп, выполнявших задания на оккупированной территории врага.

Версия о брате Николае

Согласно версии конспирологов, нестыковки в биографии Золотарёва вызваны тем, что под именем Семёна с фронта вернулся его родной брат Николай, сотрудничавший с фашистами. Желая легализоваться в СССР и уйти от ответственности, он воспользовался документом погибшего в боях брата Семёна.Именно поэтому он путался в датах и наградах, но прекрасно изъяснялся на украинском, белорусском, польском и немецком языках. Сторонники этого объяснения считают, что удостовериться в их предположениях будет весьма проблематично, поскольку при ДНК-анализе результаты лишь подтвердят, что останки принадлежат семье Золотарёвых.

Кроме того они утверждают, что 100% ответа кто именно захоронен в могиле Золотарёва не сможет дать даже восстановление черт лица по черепу, так как полученную картинку учёные будут сравнивать с фотокарточками Семёна, которые были сделаны после войны – довоенные фото отсутствуют.

Именно поэтому они выдвигают версию, что лжеСемён был агентом немецкой разведки, и загадочное убийство туристов было спланировано сотрудниками этой ячейки. Успешно расправившись со свидетелями, они якобы вывезли Золотарёва из СССР, подбросив на место преступления тело неизвестного заключённого.

Агент КГБ

Упомянутый ранее Виктор Богомолов предполагал, что Золотарёв мог иметь отношение к КГБ, и в это злосчастное для туристов путешествие он отправился, выполняя секретное задание. Основанием для подобного подозрения была частая смена места работы Семёна, о которой он сам рассказывал Богомолову. До Урала Золотарёв работал на алтайских, закавказских, камчатских и закарпатских туристических базах, которые удивительным образом располагались в приграничных районах СССР.

Богомолов также склоняется к версии, что гибель ребят из отряда Девятова была прикрытием для переброски Золотарёва заграницу, только по его мнению организовали её КГБ-шники. В пользу этой версии говорит тот факт, что труп Золотарёва был наиболее обезображенным из всех найденных тел, и кроме того на нём обнаружились не имевшиеся при его жизни татуировки. Это даёт основание предполагать, что вместо Золотарёва на перевале нашли специально подброшенный труп тюремщика.

Татуировки

Исследователь Валентин Дегтерёв, считает, что обнаруженное тело принадлежит Золотарёву, который зная основы шифрования, сам себе нанёс татуировки, повествовавшие об обстоятельствах случившегося.