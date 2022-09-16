С чего начался конфликт Меган Маркл и Елизаветы II

Почему девушка вызывает такую ненависть британцев.

Фото: WomanHit WomanHit

Отношения Меган Маркл с королевской семьей всегда привлекали почти столько же внимания, сколько в свое время отношения принцессы Дианы. Но если у Леди Ди была любовь британских подданных, то Меган этим «бонусом» похвастаться не может. Мы решили вспомнить, какая кошка пробежала между семьей принца Гарри и Меган Маркл.

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Как в сказке

В отличие от любимицы британцев Кейт Миддлтон, которая прошла с принцем Уильямом довольно долгий путь до того как стать его законной супругой, Меган и Гарри нырнули в пучину отношений очень быстро — уже через три месяца после начала романа Гарри предложил Меган связать с ним жизнь. Свадьба младшего брата наследного принца была не такой яркой, однако ее транслировали на весь мир, да и внимание было приковано не к самой церемонии, а к невесте — Меган с самого начала привлекала к себе все взгляды по многим причинам. Одной из главных причин пристального внимания к супруге Гарри и негативных комментариев в ее адрес является расовая принадлежность Маркл. Простые британцы, как и Елизавета, были шокированы выбором принца. Паре потребовался всего год, чтобы понять — их дальнейшая жизнь при дворе невозможна. Они сложили полномочия представителей королевской семьи и уехали в США, где Меган с Гарри дали разрывное интервью легендарной Опре Уинфри. Казалось, после таких откровений пути назад уже нет. Тем не менее причин, которые сделали нормальное общение Меган и королевской семьи невозможным, существует несколько.

#1. Гарри пришлось сделать выбор

Несмотря на все строгие правила, которые существуют в любой королевской семье, всегда находится один представитель, который рано или поздно откажется подчиняться системе. В британской семье им стал принц Гарри. До появления в его жизни Меган Маркл принц Гарри неуклонно следовал всем правилам, соблюдал все светские ритуалы и не вызывал никаких нареканий со стороны своей бабушки. Меган изменила жизнь принца — когда пришел момент сделать выбор, Гарри выбрал любимую женщину, что, кстати, не такая уж редкость в истории. Виндзоры отказались принимать Меган такой, какая она есть, что послужило нарастанию напряжения между членами всей семьи. Скандал был вопросом времени.

#2. Расовая принадлежность Маркл

В истории Великобритании еще не было случаев, чтобы действующий член королевской семьи связывал свою жизнь с представителем другой расы. В эфирах популярных телешоу не раз проскальзывали шутки о происхождении Меган, упоминали даже мать девушки, вдаваясь в подробности прошлой жизни Маркл и ее семьи. Одним из самых неприятных эпизодов для Меган была серия в комедийном сериале, где девушку изобразили темнокожей хабалкой, которая не упустит своего. Подобных скетчей было множество, не заметить «английского сарказма» сама герцогиня не могла. Стоит ли говорить, что и сама королева была не в восторге от того, какие гены передаст Меган будущим наследникам британской короны. Градус возмущения Маркл рос с каждым месяцем ее пребывания в новом статусе.

#3. Маркл не следовала правилам