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53 минуты назад

Губин вернется на сцену как шансонье

Диана Товсепова

Музыкант Андрей Губин не гастролирует и не записывает новые песни уже пятнадцать лет. Певец ушел из шоу-бизнеса из-за проблем со здоровьем — левосторонней прозопалгии лица.

Губин вернется на сцену как шансонье
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Ранее Андрей утверждал, что на сцену больше не вернется, но, как заявил Стас Барецкий, вдруг передумал. Так, по словам экс-участника группы "Ленинград", Губин вернется на сцену уже в октябре 2022 года.

Он рассказал, что планирует вместе с Губиным выпустить новый альбом Андрюши. Такая идея у них была давно, но мешали различные обстоятельства.

По словам Барецкого, Андрей теперь будет выступать под псевдонимом в новом направлении.

Так, музыкант станет шансонье и будет выступать под псевдонимом "Андрей Губа"

"Будет теперь носить черный костюм, цепочку и кепочку", — отметил Стас.

Ранее мы писали о том, почему в соцсетях раскритиковали Наташу Королеву.

Люди,Андрей Губин,Стас Барецкий,Наташа Королева,
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