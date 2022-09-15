Губин вернется на сцену как шансонье

Музыкант Андрей Губин не гастролирует и не записывает новые песни уже пятнадцать лет. Певец ушел из шоу-бизнеса из-за проблем со здоровьем — левосторонней прозопалгии лица.

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Ранее Андрей утверждал, что на сцену больше не вернется, но, как заявил Стас Барецкий, вдруг передумал. Так, по словам экс-участника группы "Ленинград", Губин вернется на сцену уже в октябре 2022 года.

Он рассказал, что планирует вместе с Губиным выпустить новый альбом Андрюши. Такая идея у них была давно, но мешали различные обстоятельства.

По словам Барецкого, Андрей теперь будет выступать под псевдонимом в новом направлении.

Так, музыкант станет шансонье и будет выступать под псевдонимом "Андрей Губа"

"Будет теперь носить черный костюм, цепочку и кепочку", — отметил Стас.