Почему британцы снова ненавидят Меган Маркл?

Британцы, судя по всему, очень скучали по Меган Маркл. И, как только та вернулась в Лондон, принялись хейтить ее с новой силой. Герцогиня Сассекская, к слову, именно поэтому и сложила свои полномочия, но сейчас у нее нет выбора — на траурных мероприятиях должна присутствовать вся семья. За что же Меган ненавидят теперь?

Спойлер: один повод абсурднее другого.

Видео дня

Слишком грустное лицо

Некоторые умники из «Твиттера» (запрещен в РФ) считают, что на самом деле Меган не скорбит о Елизавете II, а лишь играет свою роль, причем довольно бездарно. Комментаторы докопались до герцогини из-за слишком печального выражения лица во время церемоний. По их словам, на некоторых кадрах видно напускную грусть Меган, в то время как принцесса Кейт ведет себя естественно.

Слишком веселое лицо

А вот на недавнем прощании с королевой твиттерские разглядели улыбку на лице Маркл, и не одну. Что снова стало поводом для рассуждений о том, что на самом деле ей все равно, а прибыла она в Великобританию лишь с одной целью — снова опозорить семью и отомстить.

Тайный микрофон

Удивительно, но догадливые блогеры прознали, как именно Меган собралась мстить. Комментаторы считают, что герцогиня пронесла скрытый микрофон на прощание, чтобы записать обсуждение королевских тайн или эмоциональные переживания семьи, озвученные вслух. Все это жена принца Гарри якобы собирается использовать в новом фильме, который они с мужем снимают для Netflix. По слухам, стриминговый сервис заплатил Сассексам 100 миллионов долларов за грядущую документалку. Пока процесс идет не очень бодро, и, по мнению британцев, сейчас-то Меган и решила отработать деньги по полной.

Новые прозвища, которые добрые соотечественники придумали для Гарри и Меган, как вишенка на торте. Герцогиню называют Меган-лгунья, а принца — Гарри-предатель.