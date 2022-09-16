Гибель Чапаева и другие неизвестные факты о легендарном комдиве

Мало кому из деятелей российской истории ХХ века выпала такая всенародная известность и любовь, как красному командиру Василию Ивановичу Чапаеву. Начало этому было положено романом комиссара чапаевской дивизии Дмитрия Фурманова и фильмом, снятым по мотивам той же книги. Но их герой имеет мало общего с реальным Чапаевым.

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Чапаев почти не ездил верхом

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В романе Фурманова Чапаев неоднократно предстаёт на лихом коне, скачущем по полю боя от одного подразделения к другому, и ведущим бойцов за собою в атаку. Такой же Чапаев, скачущий впереди кавалерийской лавы на белом коне, изображён на картине художника Петра Васильева «Чапаев в бою». А ведь ничего такого не было. Чапаев очень редко садился в седло и никогда настолько мастерски не владел верховой ездой, чтобы командовать на скаку.

Во-первых, Чапаев был пехотным бойцом. Во время Первой мировой войны он дослужился до чина фельдфебеля в составе 326-го Белгорайского пехотного полка. Во-вторых, образ его жизни до революции – работа в плотницкой артели – тоже не предполагал навыков конника. В-третьих, самое главное: в ходе Мировой войны Чапаев был трижды ранен, причём первый раз пуля раздробила сухожилие руки, в третий – шрапнель попала в правую ногу (второе ранение было лёгким). И во время гражданской войны Чапаев без особой нужды не садился в седло, предпочитая передвигаться в автомобиле или телеге.

Психической атаки не было

Одним из самых запоминающихся эпизодов фильма «Чапаев» стала психическая атака белогвардейцев. «Атаку офицеров» в чёрных мундирах 9 июня 1919 года на позиции дивизии Чапаева описал не только Фурманов, но и другие участники боя. На самом деле за «офицерскую часть» были приняты недавние учащиеся реальных училищ Уфы, Омска и других городов, вчерашние школьники, вступившие в белую армию добровольцами, ещё не сменившие ученической чёрной формы на военную и брошенные в бой.

Тонул ли Чапаев?

Последние минуты жизни Чапаева, когда он, раненый, тонет в реке Урал, стали неотъемлемой частью канонического мифа о нём. Однако есть иные свидетельства его гибели. Так, по одному из них, раненого Чапаева перевезли через реку два венгра-красноармейца на импровизированном плоту, но во время переправы Василий Иванович скончался от потери крови. Комдива похоронили в приречном песке, а признаки могилы уничтожили, чтобы её не осквернили белоказаки. Поскольку река Урал часто меняет течение, то могила Чапаева могла потом оказаться на дне реки. По ещё одному свидетельству, раненый Чапаев был схвачен казаками и расстрелян.

Малоизвестные факты

Многие факты из жизни Чапаева не освещались в советском мифе о нём. Некоторые из этих фактов не содержат ничего изумляющего, но упоминать о них не было принято. Так, хотя общеизвестно, что Чапаев родился в Чувашии, но почти никогда не говорилось, что его предки по материнской линии были чувашами, а отец Чапаева был, скорее всего, мордвин (эрзянин) по национальности.Сейчас иногда можно встретить утверждения, что подлинной фамилией Чапаева было Чепаев. Дело в том, что в подписи Василия Ивановича вторая буква больше похожа на «е». Однако исследованиями документов данная версия не подтверждается.

Сложные отношения с церковью

В детстве у Васи Чапаева обнаружился прекрасный голос, и родители прочили ему карьеру певчего в церковном хоре, а потом священника. В старой России это был один из путей для сына бедняка выбиться «в люди». Но в третьем классе церковно-приходской школы (которой заведовал родственник Чапаевых) Васю за какую-то шалость наказали помещением в карцер. Карцер располагался на пожарной каланче. И Вася решил оттуда сбежать. Он выпрыгнул с высоты в снежный сугроб, который, хотя и смягчил падение, но Вася после этого долго лечил ушибы. В школу он больше не возвратился.Несмотря на столь недобрую память о церкви, 21-летний Василий Чапаев воспылал любовью к дочке священника. Его страсть не осталась без взаимности. Вопреки сопротивлению родителей как жениха, так и невесты, молодые в 1909 году обвенчались. До начала Первой мировой войны у них родились трое детей.

Георгиевский кавалер, негодный к службе

Ещё в 1908 году Василий Чапаев был, как положено, призван в армию, но там у него почти сразу обнаружили глазную болезнь и списали в запас. Тем не менее, с началом Первой мировой войны его призвали в запасной пехотный полк, а затем зачислили в учебную команду, готовившую унтер-офицеров. На фронте Чапаев, как уже говорилось, был трижды ранен и награждён за храбрость тремя Георгиевскими крестами. Есть версия о том, что он стал полным Георгиевским кавалером, однако, не находит документального подтверждения. То ли это был миф того неспокойного времени, чтобы прибавить ещё больший геройский ореол командиру, то ли бумаги затерялись.

Измена жены и вдова погибшего товарища

Находясь в госпитале после первого ранения, Чапаев узнал из письма отца, что жена его бросила и сбежала, оставив малолетних детей у свёкра, с каким-то железнодорожным кондуктором. Василий Иванович тяжело переживал это известие, лез под пули, был вторично ранен. Получив отпуск и съездив домой, он… обнаружил там жену – её «хождение налево» уже кончилось. Внешне семья воссоединилась, но прежнего согласия уже не было.Летом 1916 года во время Брусиловского прорыва погиб земляк и друг Чапаева. Перед его смертью Чапаев поклялся ему позаботиться о его детях. Когда он заехал к нему домой во второй свой отпуск (после третьего ранения), события стали развёртываться по непредвиденному сценарию – вдова друга стала жить с Чапаевым. Кстати, её, как и законную жену, тоже звали Пелагеей.

Эсер-ударник

После Февральской революции Чапаев на короткое время примкнул к эсерам и даже вступил в ударный добровольческий батальон. Такие ударные части создавались Временным правительством в надежде, что они своим примером и жёсткой дисциплиной сумеют остановить развал армии. Так что, если бы Чапаев пережил гражданскую войну, то неизвестно, не припомнили бы ему эту «контрреволюцию» в 1937 году.

Кто такая Анка

Романтический сюжет про Анку-пулемётчицу был включён в фильм по личному указанию Сталина. Но реальная Анна в жизни Чапаева действительно была. И это не кто иная, как жена комиссара Фурманова – медсестра Анна Стешенко.