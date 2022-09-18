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1 час назад

Брэд Питт и Ник Кейв представили свои арт-работы на выставке в Финляндии

Мир24иещё 1

Актер Брэд Питт и музыкант Ник Кейв лично представили свои работы в рамках первой выставки в Северной Европе Томаса Хаусаго «Мы» в Художественном музее Сары Хильден в финском Тампере, рассказала РИА «Новости» специалист по коммуникациям музея Анне Каурамяки.

Брэд Питт и Ник Кейв показали свои работы на выставке
Фото: Мир24Мир24

«На первой выставке в Северной Европе в Тампере Хаусаго представляет свои собственные скульптуры и картины, а также керамическую серию Ника Кейва и скульптуры Брэда Питта», – заявила Каурамяки.

Она отметила, что Кейв и Питт уже известны в областях музыки и кино, но впервые выставляют свои произведения искусства, которые созданы в ходе продолжающегося диалога с Хуасаго.

Финская газета Helsingin sanomat сообщила, что на открытии выставки Питт и Кейв чувствовали себя напряженно, поскольку, по их мнению, выступать перед большой аудиторией проще, чем представлять свои работы.

Выставка Томаса Хаусаго «Мы» с работами проходит в Тампере до 15 января 2023 года.

Люди,Брэд Питт,
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