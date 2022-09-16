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1 час назад

Тимати объявил об уходе со сцены

Popcake.tv

Тимати уже давно покинул собственный лейбл Black Star. Однако он не прекратил записывать песни и даже выпустил целый альбом после того, как ушел в сольное плавание.

Тимати объявил об уходе со сцены
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Интересно, что рэпер в последнее время практически не презентовал новые треки, зато может похвастаться новыми бизнес-проектами. Например, он вместе с Антоном Пинским выкупил помещения Старбакса и открыл там собственные кофейни. Кроме того, у него есть еще и суши-бар в Москве и Санкт-Петербурга, и он проводит вечеринки в клубе.

В разговоре с POPCAKE.TV Тимати подтвердил, что он пока оставил карьеру артиста и сосредоточен на бизнесе.

«Я сейчас в основном бизнесом занимаюсь, на музыку времени не остается, но что-нибудь обязательно выпущу. У меня есть много треков, но времени нет их записать, вот у меня есть трек с Navai «Ламбо», но даже нет времени с ним состыковаться снять клип, сделали только сниппет»,

– заявил Тимати.

Судя по всему, треков нам от рэпера ждать еще долго. Однако он не перестает радовать закусочными, фитнесом и многим другим.

Люди,Тимати,Starbucks,
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