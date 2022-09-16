Тимати объявил об уходе со сцены

Тимати уже давно покинул собственный лейбл Black Star. Однако он не прекратил записывать песни и даже выпустил целый альбом после того, как ушел в сольное плавание.
Интересно, что рэпер в последнее время практически не презентовал новые треки, зато может похвастаться новыми бизнес-проектами. Например, он вместе с Антоном Пинским выкупил помещения Старбакса и открыл там собственные кофейни. Кроме того, у него есть еще и суши-бар в Москве и Санкт-Петербурга, и он проводит вечеринки в клубе.
В разговоре с POPCAKE.TV Тимати подтвердил, что он пока оставил карьеру артиста и сосредоточен на бизнесе.
«Я сейчас в основном бизнесом занимаюсь, на музыку времени не остается, но что-нибудь обязательно выпущу. У меня есть много треков, но времени нет их записать, вот у меня есть трек с Navai «Ламбо», но даже нет времени с ним состыковаться снять клип, сделали только сниппет»,
– заявил Тимати.
Судя по всему, треков нам от рэпера ждать еще долго. Однако он не перестает радовать закусочными, фитнесом и многим другим.