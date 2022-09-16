Как пройдут похороны Елизаветы II 19 сентября

19 сентября, в понедельник, в Британии похоронят Елизавету II. Церемония погребения будет частной, на ней, в отличие от «государственных похорон» в Вестминстерском аббатстве, будут присутствовать только члены семьи монарха. Там помимо десятков тысяч зевак будет более 2000 приглашенных, в том числе главы многих государств.

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В 10:35 утра по лондонскому времени начнется шествие с гробом Елизаветы из Вестминстерского замка, где сейчас находится ее тело. В сопровождении королевского военно-морского флота монарха отправят в последний путь на лафете — специальном приспособлении, которое использовалось для похорон всех королей начиная с Эдуарда VII. Сопровождать гроб будут 142 королевских солдата.

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В 10:44 весь Лондон услышит волынщиков и барабанщиков, которые будут идти во главе шествия. Ожидается присутствие ирландского и шотландского полков, извещать о смерти монарха будут около 200 музыкантов. Дальше пойдут королевские глашатаи и офицеры, а сразу за гробом будут идти король и все члены королевской семьи.

The Guardian сообщает, что в этот раз принцу Гарри разрешили надеть военную форму. На других траурных мероприятиях герцогу Сассекскому в этом было отказано, поскольку он больше не исполняет королевских обязанностей. Однако в свое время Гарри был генерал-капитаном морской пехоты и пользовался уважением среди военных.

В 10:52 ожидается прибытие процессии к западным воротам Вестминстерского аббатства. Начнется государственная панихида по Елизавете. Речи произнесут Лиз Трасс и Патриция Скотланд, а архиепископ Кентерберийский зачитает проповедь.

В 12:00 личный волынщик королевы сыграет похоронную песнь, и будет объявлено о двух минутах молчания. Британия погрузится в тишину. После прозвучит национальный гимн — один из последних в привычной версии, поскольку его перепишут, чтобы пелось о короле, а не о королеве. Как только завершающие ноты растворятся в воздухе, король положит на гроб матери знамя гренадерского полка — монарх была их главнокомандующим.

После государственных похорон пройдет процессия до Веллингтонской арки, которую возглавят король и все члены семьи. В Гайд-парке королевская конная артиллерия будет стрелять из минных орудий, а Биг-Бен — звонить на протяжении всего шествия, которое продлится около часа.

Далее гроб отправится в Виндзорский замок на службу в часовне Святого Георгия, его перенесут в государственный катафалк. Как только машина отъедет, главу государства проводят под гимн.