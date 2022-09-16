Язык тела и микрофон: в чем подозревают Гарри и Меган

О британской королевской семье в последнюю неделю говорит весь мир. Вслед за кончиной королевы Елизаветы II последовали многочисленные траурные церемонии, скандалы и новые слухи. Особое внимание уделяют принцу Гарри и Меган Маркл, отказавшимся от своих титулов. О том, в чем подозревают Гарри и Меган читайте в материале "Рамблера".

Фото: Legion-media.ru Legion-media.ru

Что сказал язык тела

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Эксперт по языку тела Джуди Джеймс предоставила The Sun свой анализ поведения Гарри и Меган, отметив, что пара «нарушила правила» своим «импульсивным жестом».

Так, на траурной службе в Вестминстер-холле супруги держались за руки. Для сравнения, другие члены королевской семьи шли после службы на большом расстоянии друг от друга.

Кадр из видео

«Кажется, Меган и Гарри нарушают порядок, чтобы держаться за руки в конце службы. Это похоже на эмоционально импульсивный жест, вызванный потребностью снова соприкоснуться и объединиться...

Но трудно не учитывать, что Гарри не разрешалось появляться в униформе, как другим — кроме Эндрю — поэтому, возможно, он чувствовал меньше ограничений с точки зрения соблюдения королевского протокола», — объяснила эксперт.

По ее словам, "замок" из рук Гарри и Меган успокаивал обоих супругов на нервном мероприятии, учитывая и то, какие скандалы сопутствовали их недавний отказ от титулов.

Эксперт по языку тела объяснила, что, взявшись за руки, они оба «немного расслабились».

По словам эксперта, Уильям и Кейт, напротив, никогда не держатся за руки, но их сдержанные мягкие жесты по отношению друг к другу гораздо более для королевских особ.

«В то время как Гарри и Меган использовали свой фирменный жест сцепленных рук, Уильям и Кейт оставили руки свисающими по бокам. Их ладони только слегка касались друг друга....».

Такое поведение, по словам эксперта, идеально для будущего короля и королевы. На людях они должны держаться индивидуально и подавать лишь сдержанные сигналы связи.

Микрофон или складка

В соцсетях многие британцы уверены, что Гарри и Меган что-то задумали. Дело в том, что люди заметили странные складки под платьем Маркл на церемонии прощания с королевой.

Соцсети

Так, в соцсетях стали писать о том, что под платьем у Меган был микрофон и она, якобы, записывала все происходящее в кулуарах церемоний, чтобы позже сделать из этого шоу.

"Меган пришла с микрофоном на похорогны. Неудивительно, что ее не допустили до королевы перед смертью.."

"Этот микрофон нужен нашей Меган, чтобы собрать контент Netflix и Spotify? Похоже на то";

"Красотка записывает очередной материал для документального фильма Netflix", — пишут в соцсетях.