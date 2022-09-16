Как принцу Чарльзу удалось сохранить и трон, и любовь

Он ждал своего восхождения на престол целых 70 лет. Ради права носить корону он чуть было не пожертвовал своей личной жизнью. И всё-таки, один из немногих в королевской семье, в итоге отстоял своё право на любовь. Хотя, собственно говоря, именно этому стремлению Виндзоров слушать зов сердца чаще, чем голос долга, сегодняшний король Англии и обязан своим престолом.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Право на надежду

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Изначально принц Чарльз даже не значился в списках наследников престола. Трон переходил к старшему сыну короля Георга V – Эдварду. Но тот, совсем как принц Гарри, влюбился в разведённую американку Уоллис Симпсон. Времена тогда были менее вольные, и потому правительство потребовало, чтобы Эдвард VIII отрёкся от престола.

В итоге право на трон перешло к отцу Елизаветы Георгу VI, а позже – к ней самой.

Королеве тоже пришлось отвоёвывать своё право на любовь. Отец не одобрял её избранника – греческого принца Филиппа, в которого принцесса влюбилась ещё в 13 лет. Король подозревал, что греческим принцем движет расчёт – Филипп был из обедневшего королевского рода, изгнанного из родной Греции. К тому же английскому двору Филипп казался слишком грубым, неполиткорректным и резким.

Но это не помешало Елизавете принять предложение Филиппа, даже не советуясь с родителями.

Чарльз появился на свет через год после свадьбы родителей. Одиночество в наследство Отец чуть ли не с пелёнок старался закалить характер будущего наследника. Поэтому он отправил его учиться в школу Чим в Хэмпшире, где воспитанников закаляли, приучали к спорту и пороли за нарушения. Здесь Чарльз жил вдали от родителей (которые, кстати, не приезжали навещать его, даже когда он болел). 9 летний наследник престола, тоскуя по дому, часто украдкой плакал в обнимку с любимым плюшевым мишкой.Полноватый, болезненный, стеснительный и совершенно не спортивный принц служил излюбленной мишенью для насмешек и издевательств одноклассников.

В итоге надежды отца не оправдались. Чарльз только глубже уходил в себя.

Появившаяся на его горизонте Камилла – уверенная, жизнерадостная и естественная – подходила будущему королю как нельзя лучше.

Они познакомились в 1970 году во время игры в поло. Обоим было слегка за двадцать. Камилла, чья прабабушка, по семейной легенде, была любовницей прадеда принца Эдуарда VII, сама перешла в наступление.

«Моя прабабушка и ваш прадед были любовниками. Как насчёт этого?» – будто бы поинтересовалась она.

Чарльз согласился повторить участь прадеда.

Несмотря на то, что угловатая и чуть грубоватая Камилла никоим образом не походила на «настоящую английскую леди», у них с Чарльзом обнаружилось множество общих интересов. В том числе и страсть к лошадям.

Кроме того, похоже, Камилла стала первой, кто отнёсся к Чарльзу с искренним интересом и теплотой.

Рядом с ней он мог не бояться показаться смешным и нелепым. Она была ему близка и понятна. Немудрено, что влюблённый Чарльз поспешил сделать предложение.

Однако Камилла, понимая, что ей со своим недостаточно знатным происхождением не светит стать женой королевского наследника (по другой версии, ей дала это понять сама королева), ответила отказом и тут же выскочила замуж за Эндрю Паркер-Боулза.

Чарльз узнал об этом, направляясь в Вест-Индию. По словам очевидцев, он заперся в каюте и вышел оттуда лишь спустя шесть часов – с красными глазами и хлюпающим носом.

«Я надеюсь, что чувство опустошённости в конечном итоге пройдёт», – написал он тогда в своём дневнике.

Однако поздравления в адрес новобрачных Чарльз всё же послал. Третий лишний А вскоре Елизавета II решила, что пора обзавестись семьёй и самому 33-летнему Чарльзу.

Разумеется, в роли невесты должна была выступать девушка из титулованной семьи, не отягощённая многочисленными связями, как Камилла. Невестой принца стала воспитательница детского сада Диана Спенсер.

Когда 16-летняя Диана впервые увидела 29-летнего Чарльза, первое, что она, по собственному признанию, подумала: «Боже, какой печальный человек!».

С одной стороны, у них было немало общего. Диане тоже не досталось родительской любви и тепла в полной мере. Её мама спустя 13 лет супружеской жизни влюбилась и сбежала от мужа, объявив его тираном. Дети остались с отцом, который вскоре тоже женился. Диана не раз признавалась, что чувствовала себя бесконечно одинокой, беззащитной и никому не нужной. Практически как сам Чарльз.

Возможно, поэтому они и не смогли обрести совместного счастья. Каждый нуждался в поддержке и опоре, которой сам быть не мог.А вот из Камиллы опора получилась что надо. Как свидетельствуют обнародованные позже телефонные разговоры влюблённых, она хвалила Чарльза, подбадривала, вселяла уверенность, признавалась, что гордится им.

При этом собственный муж изменял Камилле практически с первого же дня женитьбы.

Диана с самого начала знала о романе Чарльза с Камиллой, которая была подругой её сестры. А однажды она подслушала телефонный разговор, в котором принц уверял Камиллу, что всегда будет любить её. Говорили, что накануне свадьбы Чарльз в качестве прощального подарка послал Камилле браслет с их инициалами. Диана, узнав об этом, была потрясена. С тех пор Камилла, говорят, превратилась в главный кошмар её жизни.

«Нас было трое в этом браке, так что было немного тесно», – признавалась позже леди Ди

.Страна же узнала об этом романе в начале 90 х, когда получили огласку телефонные разговоры Камиллы и Чарльза, в которых наследник английского престола признавался, что мечтал бы стать тампоном в трусиках своей возлюбленной.

Вскоре после этого скандала Чарльз и Диана стали жить порознь. А 9 сентября 1992 года королевский двор сообщил, что принц и принцесса Уэльская решили разойтись.

Счастливы вместе

На Камиллу тут же пал гнев возмущённых сограждан. От будущей жены принца отвернулись все, кроме близких. Говорят, когда она появлялась в магазине, домохозяйки принимались кидать в неё булочками.

Однако после официального развода с Дианой Чарльз начал приучать общественное мнение к Камилле. В 1999 году влюблённые впервые появились вместе на публике. Потом был первый публичный поцелуй на камеры и первый совместный отпуск в Греции с детьми Чарльза.

В 2000 году уже королева Елизавета появилась на приёме, где присутствовала главная виновница скандалов в королевском семействе. А тут ещё в 2003 году англиканская церковь разрешила разведённым повторно жениться в церкви, даже при жизни бывших супругов.

В своё время отсутствие этого разрешения сломало жизнь младшей сестре Елизаветы – принцессе Маргарет. В 22 года она влюбилась в капитана Питера Таунсенда. Но тот был мало того что не знатных кровей, так ещё и разведён. И королева, будучи главой англиканской церкви, никак не могла дать сестре разрешения на этот брак. В итоге Маргарет вышла замуж за другого, тоску по загубленной любви она заливала вином на бесконечных вечеринках.

Чарльзу посчастливилось избежать этой участи. Накануне Дня святого Валентина поседевший наследник престола, опустившись на одно колено, вновь сделал предложение женщине, в которую влюбился целых 35 лет назад. Даже не склонная к сантиментам Камилла пустила слезу и призналась, что чувствует себя самой счастливой на свете.

При дворе поначалу тоже не особенно жаловали избранницу Чарльза. Но постепенно отношение к Камилле менялось, даже у сыновей Чарльза.

«Она потрясающая женщина, и она сделала моего отца очень и очень счастливым, а это главное для нас. Уильям и я любим её», – заверял публику принц Гарри.

Спустя время даже королева Елизавета признала Камиллу членом семьи и объявила, что после восхождения Чарльза на престол его жена станет королевой-консортом, а не принцессой, как планировалось ранее.

На днях Чарльз торжественно был объявлен королём, доказав, что иногда любовь трону не помеха. Особенно если она выдерживает тридцатилетние испытания.