Родители слепнущих детей решили успеть показать им мир

Супруги из Канады решили отправиться всей семьей в кругосветное путешествие после того, как узнали о неизлечимом заболевании дочери и двух сыновей — врачи полагают, что через несколько лет дети практически полностью потеряют зрение. Об этом пишет Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Родители четверых детей Эдит Лемей и Себастьян Пеллетье (Edith Lemay и Sebastien Pelletier) впервые заметили проблемы со зрением у одной из дочерей, Мии, когда ей было три года. Девочке диагностировали пигментный ретинит — редкое генетическое заболевание, которое со временем вызывает слепоту или ухудшение зрения. Спустя несколько лет такие же симптомы начали проявляться у еще двоих отпрысков — у Колин и Лоран. Единственным ребенком, не имеющим проблем со здоровьем, оказался Лео.

По словам врачей, лекарства, которое могло бы остановить или замедлить течение болезни, не существует. Поэтому канадцы решили подготовить детей к потере зрения заранее и постараться успеть показать им мир до этого того момента. Супруги сорвались в семейное кругосветное путешествие в марте 2022 года — как только страны начали открываться после пандемии коронавируса.

Маршрут канадцев состоит из списка желаний детей: например, Мия захотела покататься на лошади, а Лоран — пить сок верхом на верблюде. Семья уже побывала в Намибии, Замбии, Танзании, Монголии и Индонезии. Путешественники планируют вернуться домой в Квебек в марте 2023 года, однако стараются не загадывать ничего заранее.