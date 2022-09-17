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2 часа назад

Японский курьер удивил весь мир, поднявшись на гору Фудзияма

Prim.News

Доставщики еды часто выходят за рамки своего служебного долга, чтобы удовлетворить потребности голодающих клиентов. Кажется, они могут выдержать все, от сильного дождя до опасных склонов японской горы Фудзияма, одной из самых высоких в мире.

Японский курьер удивил весь мир, поднявшись на гору Фудзияма
Фото: unsplashunsplash

Так было в случае с доставщиком пиццы в Японии, снимок которого недавно стал вирусным в Twitter (заблокирован в РФ). Молодой человек целых шесть часов шел на вершину горы, чтобы доставить еду голодному клиенту, сообщает портал mustsharenews. Фудзияма высотой 3776 метров является самой высокой горой Японии и восхождение на нее является крайне энергозатратным и утомительным занятием.

Пользователи соцсетей оказались впечатлены уровнем преданности доставщика своей работе. Они указали, что такие действия является не редкими среди курьеров в Японии. Один из комментаторов сравнил восхождение курьера с популярной видеоигрой, в которой доставщик должен путешествовать по разоренной пустыне. Между тем, курьерской доставкой должны заниматься профессионалы.

Наконец, некоторые пользователи написали, что это поступок заслуживает повышения зарплаты и выразили надежду, что парень получил щедрые чаевые от клиента.

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