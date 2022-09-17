Кто был «отцом крымских курортов»

В Крыму отмечают 190-ю годовщину со дня рождения Сергея Боткина — человека, который стал одним из отцов-основателей местных курортов, получивших впоследствии всероссийскую известность. В значительной степени именно Боткину полуостров обязан своей славой здравницы.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Со студенческой скамьи — на фронт

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«Имя Сергея Боткина неразрывно связано с Крымским полуостровом, рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Госсовета республики по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Анна Рубель. — Он начал свою профессиональную врачебную деятельность в период Крымской войны под началом Николая Пирогова, а впоследствии одним из первых обратил внимание на лечебные свойства нашего крымского воздуха. Именно по предложению Боткина на полуострове начали строить противотуберкулезные здравницы, в результате чего он стал крупным легочным курортом, известным далеко за пределами не только Крыма, но и России. Работы Боткина носили фундаментальный характер, многие из них до сих пор используются врачами и организаторами лечебного дела».

Сергей Боткин родился 17 (по старому стилю — 5) сентября 1832 года в Москве. В Крым молодой выпускник медицинского факультета Московского университета впервые приехал не на курорт, а на войну. Шел 1855 год, вся Россия следила за героической обороной Севастополя. Поручик Толстой, который был знаком с семьей Боткиных, описывал в «Севастопольских рассказах», опубликованных в журнале «Современник» в том самом 1855 году, не только героизм, но и страдания раненых русских солдат: «Зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, — вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища. Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас».

Ученик Пирогова

Подчиняясь патриотическим чувствам, Сергей Боткин отправился в Крым ставить на ноги, в строй раненых русских солдат под руководством основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Молодой доктор работал в Симферопольском военном госпитале и в Бахчисарайском лазарете великой княгини Елены Павловны. Он провел на фронте четыре месяца, раненых было так много, что спать приходилось не более трех-четырех часов в сутки.

Кстати Сергей Боткин был не только выдающимся врачом, но и… депутатом. С 1881 года он, будучи гласным Петербургской городской думы и заместителем председателя думской комиссии общественного здравия, много сделал для организации санитарного дела в тогдашней столице Российской империи.

Картины работы врачей мы можем отыскать в тех же «Севастопольских рассказах» Толстого: «Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку… увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти…»

22 года спустя, в 1877 году, уже опытнейшим доктором, Боткин вновь отправится на войну — на этот раз Русско-турецкую, на Балканы, и будет на протяжении семи месяцев вновь спасать жизни русских солдат и офицеров.

Ялта лучше, чем Монтрё

В Крыму Боткин не только увидел войну во всем ее ужасе, но и понял, что на самом деле полуостров с его уникальным климатом предназначен совсем для другого, прямо противоположного дела — лечения людей. Именно он одним из первых стал развивать Крым как уникальный климатический курорт.

Три правила терапевта, сформулированные Боткиным: 1. Настроить больного на выздоровление. 2. Лечить человека «целиком», поскольку организм — это единое целое. 3. Формировать среду, способствующую выздоровлению, поскольку главную ответственность за появление болезни несет внешняя среда.

Сопровождая на отдых и лечение в Ливадию страдавшую туберкулезом императрицу Марию Александровну — супругу Александра II и мать Александра III, Боткин отмечал: «Живописность этого края, прелестный его климат, блистательное действие морских купаний стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника. Как больничная станция он имеет большую будущность». Врач был уверен, что со временем полуостров займет место значительно выше знаменитого швейцарского Монтрё и других европейских курортов.

Как заметил известный ялтинский врач Владимир Дмитриев, оживление этого городка началось с 1872 года, когда местный климат оказал благодатное влияние на здоровье императрицы Марии Александровны, которая прожила здесь почти восемь месяцев под врачебным наблюдением Боткина. «С этого года будущность Южного берега Крыма, в то время единственного в России климатолечебного места, вполне определилась», — отмечал Дмитриев.

По мнению Боткина, наиболее благоприятной для лечения туберкулеза была зона между предгорьем и среднегорной полосой, в частности, Ливадия и Эриклик (сейчас — Горное). По рекомендации доктора в Эриклике в лесу для Марии Александровны построили небольшой горный дворец, на месте которого затем возник противотуберкулезный санаторий «Горная здравница». Кроме того, по инициативе Боткина возвели лечебный корпус на Поликуровском холме в Ялте, в котором в советское время расположился НИИ медицинской климатологии и климатотерапии имени Ивана Сеченова.

По Боткинской тропе

Отметить 190-летие Сергея Боткина в Крыму можно, посетив выставку «Корифей отечественной медицины» в симферопольской библиотеке №4 имени Михаила Коцюбинского или… пройдя по так называемой Боткинской тропе от Поляны сказок в Ялте до водопада Учан-Су. «Отец крымских курортов» считал прогулки лучшим средством для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В 1901 году по инициативе его ученика, Владимира Дмитриева, любимый маршрут знаменитого доктора получил название «Боткинская тропа» и известен под этим именем до сих пор.