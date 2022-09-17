Кто был «отцом крымских курортов»

В Крыму отмечают 190-ю годовщину со дня рождения Сергея Боткина — человека, который стал одним из отцов-основателей местных курортов, получивших впоследствии всероссийскую известность. В значительной степени именно Боткину полуостров обязан своей славой здравницы.
«Имя Сергея Боткина неразрывно связано с Крымским полуостровом, рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Госсовета республики по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Анна Рубель. — Он начал свою профессиональную врачебную деятельность в период Крымской войны под началом Николая Пирогова, а впоследствии одним из первых обратил внимание на лечебные свойства нашего крымского воздуха. Именно по предложению Боткина на полуострове начали строить противотуберкулезные здравницы, в результате чего он стал крупным легочным курортом, известным далеко за пределами не только Крыма, но и России. Работы Боткина носили фундаментальный характер, многие из них до сих пор используются врачами и организаторами лечебного дела».
Сергей Боткин родился 17 (по старому стилю — 5) сентября 1832 года в Москве. В Крым молодой выпускник медицинского факультета Московского университета впервые приехал не на курорт, а на войну. Шел 1855 год, вся Россия следила за героической обороной Севастополя. Поручик Толстой, который был знаком с семьей Боткиных, описывал в «Севастопольских рассказах», опубликованных в журнале «Современник» в том самом 1855 году, не только героизм, но и страдания раненых русских солдат: «Зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, — вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища. Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас».
Подчиняясь патриотическим чувствам, Сергей Боткин отправился в Крым ставить на ноги, в строй раненых русских солдат под руководством основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Молодой доктор работал в Симферопольском военном госпитале и в Бахчисарайском лазарете великой княгини Елены Павловны. Он провел на фронте четыре месяца, раненых было так много, что спать приходилось не более трех-четырех часов в сутки.
Кстати Сергей Боткин был не только выдающимся врачом, но и… депутатом. С 1881 года он, будучи гласным Петербургской городской думы и заместителем председателя думской комиссии общественного здравия, много сделал для организации санитарного дела в тогдашней столице Российской империи.
Картины работы врачей мы можем отыскать в тех же «Севастопольских рассказах» Толстого: «Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку… увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти…»
22 года спустя, в 1877 году, уже опытнейшим доктором, Боткин вновь отправится на войну — на этот раз Русско-турецкую, на Балканы, и будет на протяжении семи месяцев вновь спасать жизни русских солдат и офицеров.
В Крыму Боткин не только увидел войну во всем ее ужасе, но и понял, что на самом деле полуостров с его уникальным климатом предназначен совсем для другого, прямо противоположного дела — лечения людей. Именно он одним из первых стал развивать Крым как уникальный климатический курорт.
Три правила терапевта, сформулированные Боткиным: 1. Настроить больного на выздоровление. 2. Лечить человека «целиком», поскольку организм — это единое целое. 3. Формировать среду, способствующую выздоровлению, поскольку главную ответственность за появление болезни несет внешняя среда.
Сопровождая на отдых и лечение в Ливадию страдавшую туберкулезом императрицу Марию Александровну — супругу Александра II и мать Александра III, Боткин отмечал: «Живописность этого края, прелестный его климат, блистательное действие морских купаний стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника. Как больничная станция он имеет большую будущность». Врач был уверен, что со временем полуостров займет место значительно выше знаменитого швейцарского Монтрё и других европейских курортов.
Как заметил известный ялтинский врач Владимир Дмитриев, оживление этого городка началось с 1872 года, когда местный климат оказал благодатное влияние на здоровье императрицы Марии Александровны, которая прожила здесь почти восемь месяцев под врачебным наблюдением Боткина. «С этого года будущность Южного берега Крыма, в то время единственного в России климатолечебного места, вполне определилась», — отмечал Дмитриев.
По мнению Боткина, наиболее благоприятной для лечения туберкулеза была зона между предгорьем и среднегорной полосой, в частности, Ливадия и Эриклик (сейчас — Горное). По рекомендации доктора в Эриклике в лесу для Марии Александровны построили небольшой горный дворец, на месте которого затем возник противотуберкулезный санаторий «Горная здравница». Кроме того, по инициативе Боткина возвели лечебный корпус на Поликуровском холме в Ялте, в котором в советское время расположился НИИ медицинской климатологии и климатотерапии имени Ивана Сеченова.
Отметить 190-летие Сергея Боткина в Крыму можно, посетив выставку «Корифей отечественной медицины» в симферопольской библиотеке №4 имени Михаила Коцюбинского или… пройдя по так называемой Боткинской тропе от Поляны сказок в Ялте до водопада Учан-Су. «Отец крымских курортов» считал прогулки лучшим средством для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В 1901 году по инициативе его ученика, Владимира Дмитриева, любимый маршрут знаменитого доктора получил название «Боткинская тропа» и известен под этим именем до сих пор.
Сейчас в Крыму бархатный сезон. По легенде, это выражение появилось тоже благодаря Сергею Боткину. Говорят, доктор обратил внимание царской семьи на то, что для лечения легочных болезней лучше всего подходит именно крымская осень. Вслед за императорской семьей на полуостров в это время года потянулись дамы из высшего общества. А поскольку по утрам и вечерам в сентябрьском Крыму уже бывает прохладно, они щеголяли по Ялте в бархатных платьях.