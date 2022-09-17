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1 час назад

Певец Niletto кардинально сменил имидж

Газета.Ru

Популярный исполнитель Niletto (Данил Прытков) удивил подписчиков резкой сменой имиджа. На своей странице в социальной сети он опубликовал свое фото с короткой стрижкой.

Певец Niletto кардинально сменил имидж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме того, Прытков предстал перед подписчиками в классическом пальто люксового бренда — ранее он появлялся на публике только в спортивной одежде.

Пользователи были удивлены новым стилем певца и оставили сотни одобрительных комментариев под фото. "Тебе очень идет эта стрижка"; "Это свершилось! Даня постригся"; "На стиле"; "Полный фэшн", — написали друзья и фанаты.

Из-за короткой стрижки Прыткова некоторые подписчики отметили его сходство с Владимиром Маяковским и Ченнингом Татумом.

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