Певец Niletto кардинально сменил имидж

Популярный исполнитель Niletto (Данил Прытков) удивил подписчиков резкой сменой имиджа. На своей странице в социальной сети он опубликовал свое фото с короткой стрижкой.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Кроме того, Прытков предстал перед подписчиками в классическом пальто люксового бренда — ранее он появлялся на публике только в спортивной одежде.

Пользователи были удивлены новым стилем певца и оставили сотни одобрительных комментариев под фото. "Тебе очень идет эта стрижка"; "Это свершилось! Даня постригся"; "На стиле"; "Полный фэшн", — написали друзья и фанаты.