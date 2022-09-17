Роза Шанина: «невидимый ужас» для солдат Гитлера

Красивая голубоглазая девушка с красивым именем Роза, она работала воспитательницей в детском саду, обожала малышей, и в будущем мечтала окончить пединститут и посвятить себя работе с детьми-сиротами. Как же случилось, что журналисты назвали ее «невидимым ужасом восточного фронта»?

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Содержание моего счастья – борьба за счастье других» (из дневника Розы Шаниной)

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К моменту начала войны, Розе Шаниной исполнилось 17. Она в то время училась в Архангельском педагогическом училище и подрабатывала в детском садике воспитательницей. Когда стали приходить похоронки на односельчан и братьев Розы (у ее родителей было десять детей, из них трое – приемные), девушка бросилась в военкомат. Разумеется, безрезультатно. Роза продолжила работать в детском садике, вступила в молодежную дружину, которая боролась с пожарами, возникавшими из-за фашистских бомбежек. Она по-прежнему стремилась на фронт. И в начале лета 1943 года она получила, наконец, долгожданную повестку. Роза получила направление в Центральную женскую школу снайперской подготовки. Обучение окончила с отличием (ее даже пытались оставить в школе инструктором) и весной 1944 года поступила в распоряжение женского снайперского полка 338 стрелковой дивизии.

Так начался недолгий, но такой яркий боевой путь отважной девушки-снайпера. Боевое крещение случилось через несколько дней после прибытия Розы в полк. И в первом же бою она убила своего первого фрица. Сама Роза вспоминала потом, что несколько дней ее не покидало тягостное чувство, в голове все время вертелась мысль: «ты убила человека, убила человека!». Потом она стала гораздо хладнокровнее. В свой первый месяц на фронте Роза уничтожила 17 немцев.

Во время проведения операции «Багратион» Роза воевала в Белоруссии, отличилась в боях под Вильнюсом. К началу Инстенбургско-Кенигсбергской операции, когда наши войска вошли в Восточную Пруссию, Роза Шанина была уже старшим сержантом, имела медаль «За отвагу» и ордена Славы II и III степени. Журналисты французских и американских газет прозвали ее «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Ее вообще очень любили журналисты, не только иностранные, но и советские. Да и как иначе? Красавица в пилотке и с винтовкой, сияющая белозубой улыбкой (сейчас сказали бы «голливудской»), она выглядела, как кинозвезда, играющая снайпера.

Но Роза не играла. В ее снайперской книжке есть записи, сделанные наблюдателем, который неизменно работал в паре с каждым снайпером, о метких выстрелах на 100, 150 и 200 метров. Помимо удивительной меткости и хладнокровия, у Розы был еще и собственный коронный прием – стрельба дуплетом. Так называют два выстрела, которые снайпер производит на одном вдохе, один за другим, очень быстро передергивая затвор винтовки. Для такого выстрела требуется твердая рука и железная выдержка. Красивая воспитательница из Архангельска обладала этими качествами в полной мере.

«Страха нет, я рада умереть во имя Родины» (из дневника Розы Шаниной)

К зиме 1944 года Роза была уже настоящей знаменитостью. Ее снимки и очерки о ее фронтовых подвигах публиковали советские и зарубежные газеты, ее фотография красовалась на первой странице журнала «Огонек». В полку Розу очень берегли, и не столько, разумеется, из-за славы, которая свалилась на нее, а потому что Шанина была одним из самых результативных снайперов. На ее счету было уже больше 50 убитых немцев.

Но храброй Розе и этого было недостаточно. Она рвалась в настоящий бой, когда вокруг грохочут разрывы снарядов, свистят пули, и враг находится не в 100 мерах, а на расстоянии вытянутой руки. Ее не пускали. Она писала письма командованию и даже Сталину, требуя перевести ее в стрелковый батальон. Отчаянная храбрость и дерзость требовали выхода. Шанина регулярно сбегала в «самоволки» с батальонами, уходящими на передовую. Во время одной из таких «самоволок», уже возвращаясь после боя к себе в полк, Шанина одна обезоружила и доставила в часть сразу трех фрицев. Во время другой получила ранение в плечо.

Наконец, разрешение сражаться на передовой было получено. Приказ был подписан 8 января 1945 года. Наступление наших войск шло при яростном сопротивлении гитлеровских войск. Уже через десять дней батальон, в рядах которого сражалась Роза Шанина, потерял почти всех бойцов.

А 27 января старший сержант Роза Шанина получила в бою смертельную рану. Это случилось, когда она прикрывала раненого командира. Осколок попал Розе в живот. Ее отвезли в госпиталь, где девушка на следующий день умерла. Медсестра, на руках которой скончалась Роза, говорила потом, что отважная девушка переживала лишь о том, что сделала недостаточно для разгрома врага.