Sotheby’s недавно обратился к английскому рэперу Skepta, чтобы курировать подборку произведений искусства для своей распродажи Contemporary Curated, в том числе первую картину рэпера «Мама идёт на рынок», которая была продана за почти $100 тысяч. Contemporary Curated или «Современный куратор» — ответвление дома Sotheby’s, направленное на привлечение к классическим аукционам как молодой публики, так и предметов искусства современных мастеров. В качестве продолжения этого направления аукционный дом привлёк известного британского актёра Роберта Паттинсона.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Роберт Паттинсон стал куратором выставки современного искусства при участии аукционного дома Sotheby’s, 2022 г.

Видео дня

Роберт Паттинсон рассказал, как он выбирает для себя предметы современного искусства, 2022 г.

«Я как бы колеблюсь между вещами, которые кажутся очень глубокими, космическими и чуждыми. С другой стороны, мне также нравятся подрывные, озорные, немного опасные вещи…» — Роберт Паттинсон о том, на что он обращает внимание, выбирая произведение искусства для себя.

Роберт Паттинсон стал участником проекта аукциона Sotheby’s — Contemporary Curated или «Современный куратор», 2022 г.

Энергия, динамизм и чувственность — вот несколько распространённых тем, объединяющих работы, которые выбрал для экспозиции Паттинсон — от мифического бронзового портрета Томаса Хаусаго (британский современный художник) до более абстрактных композиций Виллема де Кунинга (художник и скульптор второй половины XX века).

Роберт Паттинсон во время записи проекта для предстоящего аукциона Sotheby’s — Contemporary Curated, 2022 г.

«Есть определённые картины, где кажется, что работа почти создана сама собой… как скульптуры Альберто Джакометти (швейцарский скульптор). Всегда просто кажется, что он нашёл их где-то внутри себя», — сказал Паттинсон.

Актёр и продюсер продолжает заявлять, что каждая выбранная им картина кажется историей, ожидающей своего рассказа, например, «Старая верёвка» Линетт Ядом-Боакье, 2006 года.

«Она рассказывает историю цветом и текстурой, и вы можете почувствовать это. Мне это очень импонирует», — добавил Паттинсон.