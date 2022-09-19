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49 минут назад

Мэрилин Керро рассказала о жизни после «Битвы экстрасенсов»

Слово и Дело

Эстонская ясновидящая Мэрилин Керро рассказала о своей жизни после телепроекта «Битва экстрасенсов». Об этом пишет Starhit.

Мэрилин Керро рассказала о жизни после «Битвы экстрасенсов»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Керро участвовала в 14-м, 16-м и 17-м сезоне шоу. Женщина пыталась добиться успеха, в том числе занимаясь модельным бизнесом и заодно изучая магию.

Медиум заняла второе место в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов. На проекте у нее завязались отношения с магом Александром Шепсом, который стал победителем.

Ведьма вновь решила испытать себя в 16-м сезоне, но вновь оказалась на вторых ролях. В 2016-м году она повторила попытку, но победить так и не смогла.

Эстонка Керро в 2017 году рассталась с Шепсом, а спустя год она забеременела от норвежца Мара Хансена, от которого родились сын и дочь. Позже их отношения закончились. Недавно она стала мамой в третий раз.

Люди,Александр Шепс,Мэрилин Керро,
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