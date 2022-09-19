Мэрилин Керро рассказала о жизни после «Битвы экстрасенсов»

Эстонская ясновидящая Мэрилин Керро рассказала о своей жизни после телепроекта «Битва экстрасенсов». Об этом пишет Starhit.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Керро участвовала в 14-м, 16-м и 17-м сезоне шоу. Женщина пыталась добиться успеха, в том числе занимаясь модельным бизнесом и заодно изучая магию.

Медиум заняла второе место в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов. На проекте у нее завязались отношения с магом Александром Шепсом, который стал победителем.

Ведьма вновь решила испытать себя в 16-м сезоне, но вновь оказалась на вторых ролях. В 2016-м году она повторила попытку, но победить так и не смогла.