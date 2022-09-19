105-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия

Житель США отпраздновал 105-й день рождения и назвал причины своего долголетия. Об этом сообщает KFSM-TV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Телл Эллисон отметил знаменательную дату 14 сентября. Мужчина живет в собственном доме в округе Крофорд, штат Арканзас с супругой, на которой женился 81 год назад. У пары родилось пятеро детей. Сейчас у них 14 внуков, 34 правнука и 30 праправнуков.

Поздравить долгожителя пришли родственники, друзья и соседи. Секрет своего долголетия он раскрыл по просьбе журналистов. Мужчина считает, что самое главное в жизни — хорошая еда и счастливая жена.

«Она готовит дважды в день отличную сбалансированную еду. Ей нравится готовить, а мне нравится есть!» — пошутил 105-летний американец.

Кроме того, Эллисон дал совет молодым парам. Мужчина считает, что главное в отношениях — это терпение.

«Если ты свободный человек, то ты терпелив к любимым. Нужно просто принять друг друга», — сказал он.