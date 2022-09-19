Робби Уильямс побил рекорд Элвиса Пресли

48-летний британский певец Робби Уильямс постоянно доказывает, что пороха в пороховницах еще ого-го! На днях исполнитель культовых хитов Feel и No Regrets в очередной раз ворвался на вершину официального британского чарта со своим новым юбилейным альбомом XXV (в этому году певец отмечает 25 лет музыкальной карьеры). Это 14-й по счету альбом Робби, который стал номером 1.
Так, Уильямс, по-прежнему собирающий стадионы по всему миру, побил предыдущий рекорд Элвиса Пресли как сольного исполнителя с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании. Не дотянул певец всего чуть-чуть до легендарных The Beatles: за все время у группы было 15 лучших дисков. Робби, поздравляем, так держать!