Робби Уильямс побил рекорд Элвиса Пресли

48-летний британский певец Робби Уильямс постоянно доказывает, что пороха в пороховницах еще ого-го! На днях исполнитель культовых хитов Feel и No Regrets в очередной раз ворвался на вершину официального британского чарта со своим новым юбилейным альбомом XXV (в этому году певец отмечает 25 лет музыкальной карьеры). Это 14-й по счету альбом Робби, который стал номером 1.