Умер советский космонавт Валерий Поляков

Умер советский космонавт, мировой рекордсмен по длительности космического полета Валерий Поляков. Он скончался на 81-м году жизни, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

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Валерий Поляков обладал званиями Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, летчика-космонавта СССР, Героя Республики Афганистан, кавалера ордена «Солнце Свободы» (Афганистан), офицера Ордена Почетного легиона (Франция), Ордена «Парасат» (Казахстан). Он также смог поставить мировой рекорд по длительности космического полета, продолжавшийся 437 суток, который так и не был побит.

Космонавт родился 27 апреля 1942 года в Туле. Затем он поступил в 1-й Московский медицинский институт имени Сеченова, который окончил с дипломом врача в 1965 году. Позднее работал в Институте медико-биологических проблем. После прохождения космической подготовки возглавил отряд врачей-космонавтов-исследователей ИМБП.

Всего Валерий Поляков совершил два космических полета. Первый состоялся 29 августа 1988 года в составе экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМ-6» и орбитального комплекса «Мир» совместно с Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом (Афганистан). В апреле следующего года он успешно приземлился, длительность полета составила 240 суток 22 часа 34 минуты и 47 секунд.