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44 минуты назад

Британцы прощаются с Елизаветой II: как проходят похороны королевы

Eva.ru

Ее называли бабушкой нации, потеря которой стала личной утратой для всей страны. Сегодня британцы провожают в последний путь королеву Елизавету II.

Британцы прощаются с Елизаветой II: как проходят похороны королевы
Фото: Eva.ruEva.ru

Великобритания в трауре — сегодня хоронят Елизавету II. Проститься с королевой еще накануне пришли тысячи людей. Но несколько часов назад был прекращен доступ для публики. Напомним, что гроб с телом Елизаветы II выставлен для прощания в Вестминстер-холле с 14 сентября, за это время дань уважения королеве отдали тысячи британских подданных и людей из других стран мира. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять по несколько часов.

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А накануне звезды шоу-бизнеса и простые люди стояли в одной очереди весь день и всю ночь, чтобы просто увидеть Елизавету II в последний раз. Даже Дэвид Бекхэм, знавший королеву лично, провел 14 часов в ожидании своей очереди. Страна в трауре.

Церемония прощания с королевой Елизаветой II, которая правила Великобританией самое длительное время в истории страны, пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Скоро из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесут в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где в 11:00 местного времени (13:00 мск) начнется служба, которая продлится час, пишет Интерфакс со ссылкой на британскую прессу.

В службе примут участие архиепископ Кентерберийский, глава правительства Лиз Трасс, представители конфессий. Также на службу приглашены 2 тысячи персон.

По окончанию службы гроб с телом королевы Елизаветы II поместят на лафет, который доставят к Арке Веллингтона 98 британских моряков. У Арки Веллингтона гроб перенесут в катафалк, который затем отправится в Виндзорский замок — там в присутствии лишь ближайших родственников королевы в 16:00 (18:00 мск) начнется погребальная церемония. Елизавета II будет упокоена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом около 19:30 (21:30 мск).

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына принца Чарльза новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.

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