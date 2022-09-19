Блогер сдвинул с места 19-тонный автомобиль

"Последним у меня был корабль-корвет "Сообразительный" весом 2000 тонн. До этого — поезд, самолет. Сейчас на самом деле у меня тренировочный заход, готовлюсь. 29 сентября буду в Рускеале тянуть ретропоезд — таким же способом. Ранее это происходило по лестнице, но теперь задача усложняется: не буду руками за канат тянуть. Это такая подготовка, поддержать ребят и чуть задать градус соревнований".