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41 минуту назад

Блогер из Санкт-Петербурга сдвинул с места 19-тонный автомобиль

СОВА

Как пишет РИА ФАН, соревнования по силовому экстриму прошли на плацу Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. Спортсмен-пауэрлифтер и атлет Федерации силового экстрима РФ Денис Вовк выполнил канатный тяж лежа.

Блогер сдвинул с места 19-тонный автомобиль
Фото: СОВАСОВА

В качестве спортивного снаряда выступила специальная версия "Урала", разработанная для Росгвардии. Вовк сдвинул 19-тонный бронированный автомобиль более чем на 1,5 метра. Блогер рассказал:

"Последним у меня был корабль-корвет "Сообразительный" весом 2000 тонн. До этого — поезд, самолет. Сейчас на самом деле у меня тренировочный заход, готовлюсь. 29 сентября буду в Рускеале тянуть ретропоезд — таким же способом. Ранее это происходило по лестнице, но теперь задача усложняется: не буду руками за канат тянуть. Это такая подготовка, поддержать ребят и чуть задать градус соревнований".

Далее соревнования начались между шестью курсантами СПВИ. Они бегали дистанцию с загруженным арсеналом, поднимали 50-килограммовые гири и вытягивали внушительные мешки на стенд. Тяжелым испытанием во всех смыслах стало перетаскивание 100 килограммового "богатырского колодца".

Финалом соревнований стала буксировка автомобиля УАЗ "Патриот". Машина весит более 2,8 тонны вместе с двумя пассажирами.

Люди,Росгвардия,
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