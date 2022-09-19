Револий Суслов: судьба сына «серого кардинала» СССР

Многие историки утверждают, что Михаил Суслов был очень скромным человеком. По крайней мере, он всегда предпочитал находиться на вторых ролях. Это качество унаследовал от Суслова и его сын, Револий. Несмотря на то, что Суслов-младший не афиширует ни себя, ни своих близких, кое-что о нем все же известно.

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Воспитание в семье

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Револий Михайлович Суслов, сын секретаря ЦК КПСС Михаила Андреевича Суслова, которого называли «серым кардиналом» советского строя, и врача, кандидата медицинских наук, директора Московского стоматологического института Елизаветы Александровны Сусловой, родился в 1929 году. Родители выбрали для своего первенца новомодное имя Револий, образованное от слова «революция». Примечательно, что Револий Суслов, будучи сыном видного партийного деятеля, барчуком вовсе не рос, а воспитывался в строгости. Тем более, что Суслов-старший и сам слыл аскетом, много лет он ходил в одном и том же пальто и галошах.

Михаил Андреевич пристально следил за школьными успехами сына, всегда проверял отметки. Однако Суслов вовсе не готовил Револия к высоким постам. Как утверждает известный публицист и биограф Рой Медведев, автор издания «Они окружали Сталина», «серый кардинал» вообще, казалось, не заботился о карьере сына и дочери Майи. Может, именно поэтому они оба не пошли по стопам своего отца и пробивали себе дорогу сами. Майя Суслова впоследствии стала доктором исторических наук, а Револий, окончив школу, поступил в Московский энергетический институт.

Профессиональная карьера

Между тем известно, что после получения диплома о высшем образовании Револий Суслов поступил на службу в Комитет государственной безопасности СССР, где достиг определенных успехов и вышел в отставку в звании генерал-майора. Через некоторое время после поступления в КГБ Суслов-младший был прикомандирован к Министерству радиопромышленности. В последние 15 лет, предшествовавшие отставке, Револий Михайлович занимал должность руководителя Центрального НИИ радиоэлектронных систем, так называемый «почтовый ящик», занимался научной деятельностью. Хотя его отец никаких научных степеней и званий никогда в жизни не имел.

При этом Револий Суслов всегда оставался скромным человеком, был чужд сибаритства и непритязателен в быту. Так, Револий Михайлович проживал в доме, предназначавшемся для рядовых сотрудников центрального аппарата партии. Однажды у него поинтересовались, почему он не перебирается на улицу Щусева, где в то время обосновались, например, дочь Леонида Ильича Брежнева, Галина, и ее супруг, первый заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов, впоследствии, кстати, осужденный. Суслов-младший ответил, что не видит в этом никакого смысла, так как рано или поздно оттуда придется съезжать. «Зачем лишние хлопоты» — добавил Револий Михайлович.

Личная жизнь и увлечения

Такой же скромностью и непритязательностью отличалась и жена Револия Суслова, Ольга Васильевна. Она запросто могла спросить кого-то из подчиненных свекра, почему тот к ним не заходит в гости. Многих такое доброжелательное отношение ошеломляло. А между тем, если верить историку Николаю Зеньковичу, автору издания «Самые секретные родственники», Ольга Суслова тоже сделала неплохую карьеру. Она работала главным редактором журнала «Советское фото». Да и в семье Револия и Ольги Сусловых царил лад. И это несмотря на то, что супруги за годы совместной жизни, по словам Зеньковича, обзавелись четырьмя детьми. Времени и сил у четы хватало и на работу, и на детей, и на домашних животных, и на хобби.