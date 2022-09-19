Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Самый толстый британец угрожает врачам полицией, если ему запретят пить газировку

Газета.Ru

Самый толстый мужчина в Англии угрожает вызвать полицию, если врачи запретят ему пить газировку, пишет LADBible.

Британец угрожает врачам полицией из-за запрета газировки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летний Джейсон Холт в июне оказался в больнице после того, как его органы начали отказывать. До этого британец, чьей вес достиг отметки в 300 кг, выпивал в день по три литра газировки, однако теперь врачи запретили ему пить сладкие напитки.

Джейсону положено только 1,5 литра воды в день, чем мужчина недоволен.

"У меня есть права человека, и я должен иметь возможность пить то, что я хочу", - возмущается Холт.

Кроме того, пациент сообщил медсестрам, что если его и дальше будут лишать газировки, он обратиться в полицию.

"Я все время говорю им: "Почему вы не можете дать мне мои напитки вместо того, чтобы усложнять мне жизнь?", - добавил Джейсон.

Впрочем, доктора не спешат выполнять требования мужчины. Они надеются, что смогут объяснить Джейсону, что страсть к газированным напиткам может стоить ему жизни.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители