"Я запомнила на всю жизнь": россияне рассказали, за что их гнобили в юности

Для многих из нас школьные годы и юность оказались непростыми временами. Так, кому-то приходилось слышать насмешки сверстников из-за низкого роста, кто-то переживал за лишние килограммы, а над кем-то просто смеялись за чуть оттопыренные уши.
В некоторых случаях такие насмешки и неприятные комментарии исходили даже не от сверстников, а от членов семьи. Чаще всего такие случаи запоминаются на десятилетия. Россияне делятся своими историями о том, как их гнобили из-за внешности, в одном из популярных сообществ в соцсетях. Самые выразительные реальные истории читайте в подборке "Рамблера".
Многим из нас в память врезалось, как кто-то вдруг комментировал нашу внешность или отпускал насмешку относительно наших качеств, которые были даны природой. У кого-то развиваются комплексы, кто-то начинает "защищаться", а кто-то спешит исправить свой только что замеченный "недостаток" в угоду комментаторам.
Очень многие пользователи рассказали, что самые сложные неприятные ситуации происходили в школьные годы:
"В школе да, причем парни, не девочки, советовали мне высыпаться, чтобы у меня не было синяков под глазами. а это мой ужасный комплекс до сих пор, темно-коричневые круги, генетика...";
"«Подруга» сказала дословно: если бы у меня было такое лицо, я бы лучше сдохла.."
"В школе постоянно гнобили за кривые ноги. Поэтому много лет носила длинные юбки и широкие штаны. Сильно с возрастом отпустил комплекс, хотя и не до конца. Сейчас тоже иногда парюсь, надевая юбку...";
"Мне доставалось за худобу и акне. Один одноклассник даже пустил слух о том, что у меня, якобы, ВИЧ, и от этого я такая тощая. Было очень неприятно это слышать домашнему ребенку 8 лет, которым я тогда была ";
"Мне в детстве все говорили про мои уши, что их нужно спрятать";
"Называли нос волосатым из-за черных точек, ещё бомжихой называли, пару раз назвали губошлепом...";
"Мне однажды в школе подруга сказала, ого, у тебя размер туфель 40 (при росте 173) и я надолго стала стесняться и думать что ужас-ужас и я не золушка...";
"Я сидела на уроке по математике в 4 классе, моя подруга обернулась и ехидно сказала: «У тебя такой странный нос…»
Я очень долго комплексовала. ";
"В школе, особенно в средних классах (5-7) постоянно издевались из-за моей восточной внешности. Я татарка, училась в русской школе, естественно отличалась ото всех. Называли "китаезой" (до сих пор триггер на это слово, вслух назвать не могу), узкоглазой. В подростковом возрасте очень долго испытывала стыд за свою такую внешность.";
"Меня хейтили за щеки в школе. Один экземпляр называл мопсом, потом другой назвал пузырем. И однажды в студенчестве сказали, что я похожа на камбалу. А еще нос поросячий… ".
Однако не только дети бывают жестоки. Многие годами терпели грубости от членов собственной семьи:
"Мама сказала, что у меня щеки похожи на яблоко, которое черви поели. А у меня было акне";
"Я была нормального телосложения, занималась спортом, но мне все равно бабушка говорила, что я жиробасина и что у меня нос большой, и что я негр какой-то, и меня никто никогда не будет любить и вишенка на торте - я слишком умная. Как результат расстройство пищевого поведения, с которым я борюсь всю жизнь, и самооценка, которую я смогла привести в порядок к тридцати";
"Мама одновременно: ты красивая и тут же: зубы что-то желтоваты, низ тяжёлый, походку исправить, бока наела...";
"Свекровь старшей сестры отловила меня в туалете на какой-то общей тусовке (мне было 18 лет и я была в короткой юбке), и сказала: "Запомни на всю жизнь, с такими кривыми ногами тебе юбки противопоказаны...";
"Мать с ее сестрой садились и начинали страдать: Вот, сами то мы красавицы, а дочерей понародили на отцов похожих, не удачных...";
"Бабушка сказала мне маленькой, что я «далеко не красавица»
Навсегда запомнила".
"Родственница говорила, что у меня слишком длинные волосы и с моими длинными пальцами мне нельзя носить длинные ногти, потому что руки как у обезьяны. Свекровь как-то сказала что я очень смелая, раз с такими ногами как у меня ношу шорты....".
Многие комментаторы дословно цитировали слова, сказанные им десятилетия назад. Нетрудно понять, что подобные насмешки от сверстников в юности или близких людей принесли им немало психологических проблем.
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.