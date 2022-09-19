"Я запомнила на всю жизнь": россияне рассказали, за что их гнобили в юности

"Я была нормального телосложения, занималась спортом, но мне все равно бабушка говорила, что я жиробасина и что у меня нос большой, и что я негр какой-то, и меня никто никогда не будет любить и вишенка на торте - я слишком умная. Как результат расстройство пищевого поведения, с которым я борюсь всю жизнь, и самооценка, которую я смогла привести в порядок к тридцати";