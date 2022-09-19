Меган Маркл надела подаренные Елизаветой II серьги на ее похороны

Меган Маркл почтила память королевы, надев на ее похороны жемчужные серьги, которые ей подарила Елизавета II. Об этом сообщает DailyMail.

Меган Маркл и принц Гарри прибыли на похороны королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерское аббатство. 41-летняя герцогиня Сассекская надела черное траурное платье-кейп, черные туфли-лодочки на шпильке и широкополую шляпу с черной лентой.

Из аксессуаров на Меган были серьги с бриллиантами и жемчугом, которые ей подарила королева Елизавета II вскоре после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году.

"Королева пригласила меня присоединиться к ней за завтраком и подарила мне красивый жемчужный комплект – серьги и ожерелье", - рассказывала Меган Маркл в интервью Опре Уинфри в 2021 году.