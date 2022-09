Пять самых пышных похорон, вошедших в мировую историю

Принцесса Диана

Король поп-музыки, рока и соула — как только не называли Майкла Джексона . Жизнь великого музыканта и танцора оборвалась 25 июня 2009 года, ему было 50 лет. Сама церемония прощания началась спустя почти месяц. 7 июля в Лос-Анджелесе в «Степлс Центре» золоченый гроб с телом артиста вынесли его четверо братьев. Каждый имел на руке «фирменную» перчатку Майкла, усыпанную бриллиантами. Прощание с музыкантом, как писали СМИ, больше напоминало шоу, которыми певец завораживал зрителей. Во время церемонии торжественные слова любви, посвященные артисту, произнесли сотни мировых звезд. Певица Мэрайя Кэри исполнила композицию семейного квинтета Jacksons 5, а Стиви Уандер спел в его честь песню Never Dreamed You'd leave in Summer — «Не мог представить, что ты уйдешь летом».

Когда же один из братьев Майкла Джермен запел песню «Смайл», которую обожал исполнитель, 20 тысяч присутствующих в зале встали. Церемония прощания завершилась песней Майкла Джексона We are the World, которую исполнили родные артиста со сцены вместе с величайшими звездами американской эстрады.