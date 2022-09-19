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41 минуту назад

Девушка ушла из магазина в слезах после упрека продавца в полноте

Lenta.ru

Австралийка пожаловалась на поведение продавщицы, которое довело ее до слез во время шопинга в популярном магазине. Ее историю приводит Daily Mail.

Девушка ушла из магазина в слезах после упрека продавца в полноте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница Голд-Коста Ванесса Спано, которая обычно носит одежду размера L-XL, примеряла понравившееся ей платья и обратилась за помощью к одному из консультантов. Героиня материала вежливо попросила сотрудницу принести вещь на размер больше, однако последняя в грубой форме ей отказала и заявила, что в бутике не представлены подобные предметы гардероба.

«Девушка со злостью сказала, что у них нет платьев для таких как я. Мне стало ужасно стыдно, потому что наш разговор слышали все другие посетители. В итоге я быстро ушла из торгового центра и еще долго плакала в машине из-за упрека продавца по поводу моей полноты», — призналась Спано и добавила, что до сих пор шокирована поступком консультанта.

Собеседница издания заявила, что решила поделиться своей историей, поскольку плюс-сайз-женщины регулярно сталкиваются с такими неприятными инцидентами при выборе одежды. «К сожалению, полные покупательницы вынуждены подолгу искать вещи большого размера, поскольку они, как правило, не представлены в линейках известных брендов», — заключила она.

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