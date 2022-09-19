Девушка ушла из магазина в слезах после упрека продавца в полноте

«Девушка со злостью сказала, что у них нет платьев для таких как я. Мне стало ужасно стыдно, потому что наш разговор слышали все другие посетители. В итоге я быстро ушла из торгового центра и еще долго плакала в машине из-за упрека продавца по поводу моей полноты», — призналась Спано и добавила, что до сих пор шокирована поступком консультанта.